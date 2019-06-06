​Бизнес-среда для молодых

Светлана Абенова

Бесплатное обучение предпринимательским навыкам молодых казахстанцев, у которых отсутствует постоянный доход, не единственный плюс «пилота», рассчитанного на молодежь от 18 до 29 лет. По словам управляющего директора – директора департамента массового предпринимательства и микрофинансирования НПП РК «Атамекен» Бауржана Оразгалиева, каждый участник «Жас кәсіпкер» после прохождения им обучения и разработки под руководством опытных бизнес-тренеров перспективного стартапа вправе рассчитывать также и на получение гранта на его реализацию.

В итоге отобраны 25 наиболее достойных кандидатов, у которых за плечами есть опыт ведения бизнеса. Для них в нас­тоящее время проводятся семинары и тренинги по тайм- и стресс-менеджменту, ораторскому искусству, маркетингу, финансовому и бухгалтерскому учету.

– Наша цель – добиться того, чтобы обучающийся в рамках пилотного проекта предприниматель сумел помочь своим слушателям овладеть основами ведения бизнеса, финансовой и юридической грамотностью. И чтобы в последующем их подопечные смогли открыть собственное дело, – считает представитель «Атамекен».

Будущих бизнес-тренеров, в свою очередь, «натаскивают» опытные каждый в своем направлении специалисты. К примеру, мастер-класс по ораторскому искусству проводит известный в стране тренер Даниил Файзуллаев.

– В работе с молодежью, интересующейся бизнес-средой, не последнее место занимает харизма оратора. И первое, с чего начинаются наши тренинги, – как правильно вести себя на публике, – делится он.

Текущий год официально объяв­лен Годом молодежи, в рамках которого Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и разработала проект «Жас кәсіпкер».

– Процесс обучения включает в себя только реальные кейсы и полное погружение в бизнес-среду, – прокомментировал Бауржан Оразгалиев. – Кроме стартового капитала, начи­нающему предпринимателю будет оказана помощь по ин­дивидуальному сопровождению его бизнес-идеи на протяжении 12 месяцев. ­Впоследствии каждый успешный стартап-проект автоматически­ становится участником льготного кредитования под 6% годовых.

