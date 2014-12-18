Бизнес цивилизованный, легальный Свежий выпуск 604 Беседовала Алия КАМАЛОВА

В начале декабря в Казахстане завершились продажи акций АО «KEGOC», проводившиеся в рамках программы «Народное IPO». В ближайшем будущем Правительство намерено предложить гражданам пакеты акций целого ряда успешных государственных компаний, в том числе АО «Самрук-Энерго», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НАК «Казатомпром». С одной стороны, власти, предлагая к продаже доли акций компаний квазигосударственного сектора, ставят целью развитие локального фондового рынка, с другой – дают возможность гражданам участвовать в росте экономики страны.

Насколько успешно идет процесс и каковы перспективы развития «народного фондового рынка» рассказывает министр финансов РК Бахыт СУЛТАНОВ.

– Бахыт Турлыханович, в Казахстане дан мощный импульс по привлечению дополнительных ресурсов в экономику страны – легализация, приватизация и «Народное IPO». На ваш взгляд, как идут эти процессы и какой из них ключевой?

– Вы знаете, что традиционно IPO проводятся для привлечения денег. Но при проведении «Народного IPO» ставятся более широкие задачи. В Казахстане программа по «Народному IPO», принятая в 2011 году, ставила цель в первую очередь предоставить гражданам страны возможность стать совладельцами крупнейших компаний Казахстана. И следовательно, иметь долю в прибыли этих компаний через получение дивидендов.

Второе важное направление – создание нового инструмента инвестирования и приумножение сбережений населения через развитие фондового рынка в стране. Лишь затем речь шла о возможностях привлечения дополнительного финансирования компаний, что дает возможность реализации новых инвестиционных программ. Но главное, что это даст очередной толчок развитию бизнеса в стране, при этом бизнеса цивилизованного и легального. И на это, собственно, направлены и программа «Народное IPO», и приватизация, и легализация.

В рамках второй волны приватизации государство высвобождает бизнесу пространство для реализации во многих сферах. Легализация дает возможность без санкций за укрывательство от налоговых сборов вернуть в легальный оборот имущество и деньги, которые впоследствии можно использовать, как это предусмотрено механизмами легализации, для участия в той же приватизации или программе «Народное IPO».

По моему мнению, в целом все три озвученные программы идут достаточно успешно. Они пользуются интересом как населения, так и бизнеса. А это, собственно, главный индикатор их востребованности и своевременности.

– Ваши прогнозы по поводу того, как будут распределены легализованные средства – осядут в банках второго уровня в большей степени или все же уйдут на фондовый рынок?

– Сложно сказать сейчас, какие инструменты будут выбраны гражданами при легализации средств. Было предложено несколько механизмов, в числе которых есть и фондовый рынок.

Пока мы видим, что из 7,5 миллиардов тенге, которые поступили на 39 сберегательных счетов, 1,6 миллиарда уже инвестированы в экономику. То есть тот факт, что почти пятая честь денег вернулась в активный оборот и начала работать на реальную экономику – это положительный фактор. Часть из этих средств, которые их владельцы решили направить на свои нужды (это около 2,8 миллиарда тенге с уплатой в бюджет более 300 миллионов тенге), также обелившись, косвенно влияет на экономику. Вполне возможно, что в будущем и эти средства будут направлены на фондовый рынок или приватизацию.

Оставшиеся на счетах средства дают дополнительную ликвидность для банков и через кредитование проектом помогут экономике.

– На ваш взгляд, какие финансовые инструменты наиболее выгодны в текущих условиях? Выгодно ли инвестировать в акции предлагаемых государством компаний?

– Что касается работы легализованных денег на фондовом рынке, то, конечно, государство заинтересовано в этом. Также хотелось бы обратить внимание на то, что на фондовом рынке в качестве инструментов предлагаются не только акции компаний в рамках «Народного IPO», но и государственные ценные бумаги. Физические лица уже имели опыт такого размещения, хотя и весьма ограниченный. Но надеемся, что в условиях, когда требуется диверсификация вложения средств, государственные ценные бумаги тоже окажутся востребованными. Во всем мире это самые надежные средства. Опять хотелось бы подчеркнуть, что и это способ цивилизованного легального бизнеса.

Ну, а что касается выгоды… Игры на фондовом рынке – это всегда риск. С одной стороны, покупка и продажа акций может быть очень выгодной и при грамотном подходе к процессу принести большую прибыль. С другой – компания может понести убытки, стоимость ее акций снизится, и владелец потеряет часть вложений. Впрочем, если говорить о программе «Народное IPO», то государство предлагает к продаже устойчивые и высокодоходные компании, которые даже в сложные кризисные времена могут обеспечить стабильность и рост вложенных средств.

– Как и вы, многие аналитики инвестиционных компаний считают, что легализация капитала – это один из стимулов, который подтолкнет к покупке акций в рамках программы «Народное IPO». Причем если спрос со стороны розничных инвесторов будет ниже предложения, то акции, невостребованные физическими лицами, будут использованы для удовлетворения заявок Единого накопительного пенсионного фонда. Насколько это выгодно ЕНПФ?

– ЕНПФ такой же участник рынка, как и мы с вами. Если финансовые аналитики фонда посчитают, что покупка акций той или иной компании выгодна, то ЕНПФ будет участвовать.

Еще раз повторю: государство выводит на продажу в рамках программы «Народное IPO» акции экономически сильных и стабильных компаний.

Посудите сами. В программе «Нұрлы жол – путь в будущее», Глава государства дал ряд поручений по развитию энергетической отрасли страны. В том числе строи­тельство новых высоковольтных линий «Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск» и «Семей – Актогай – Талдыкорган – Алматы». АО «KEGOC» как системный оператор единой электроэнергетической системы будет задействовано в проекте. То есть компания получит новый толчок для развития и расширения сферы своей деятельности. А это значит, что стоимость ее акций вырастет. Пусть не одномоментно, но вырастет в цене. И, на мой взгляд, рост будет весьма существенным. То же касается и других компаний, которые будут выведены на рынок «Народного IPO».

Поэтому, я считаю, что покупка акций может быть выгодна всем участникам рынка, кто видит долгосрочную перспективу развития продаваемых компаний.

– И все же, кто принимает окончательное решение о возможности покупки ЕНПФ акций «Народного IPO»? Не принимают же решения просто финансовые аналитики?

– В соответствии с положениями Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляется Национальным банком. Поэтому принятие инвестиционных решений в отношении пенсионных активов ЕНПФ осуществляется инвестиционным комитетом НБ РК в соответствии с инвестиционной декларацией, которая также утверждается Нацбанком.

В вопросах инвестиционного управления пенсионными активами задействован Совет по управлению пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда. Он является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан, в чью компетенцию входит в том числе и выработка предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов для размещения пенсионных активов ЕНПФ, и одобрение данного перечня.

– Насколько стали активны розничные инвесторы после первого этапа «Народного IPO»?

– На данный вопрос возможно будет ответить после того, как появится информация об итогах размещения акций АО «KEGOC». До этого данная информация недоступна.

По большому счету данный вопрос следует адресовать KASE. Именно биржа играет ключевую роль в разработке механизмов и техническом обеспечении подписки на акции в ходе «Народного IPO». Что касается другой стороны активности инвесторов – продажи и покупки акций уже после завершений первичного размещения, то это вопрос уже к биржевым аналитикам.

– По вашему мнению, укрепился ли бренд «Народное IPO» после первого этапа?

– Стабильная реализация программы всегда способствует укреплению бренда. Программа продолжается.





