​Бизнес в режиме онлайн

Бурное развитие информационных технологий за последние десятки лет вывело отечественные частные компании на качественно новый уровень, а появление Всемирной сети вов­се стерло все границы.

Как-то Билл Гейтс сказал, что если вас нет в Интернете, значит, вас нет и в бизнесе. Сегодня эта фраза для одних предпринимателей становится тем, что называется, «быть в тренде», а для других – чуть ли не главным принципом политики их компании. Ведь уже многие понимают, что работа в режиме оффлайн значительно ограничивает круг возможнос­тей и ресурсов. Собственный сайт поз­воляет в первую очередь заявить о себе и рекламировать услуги (причем сегодня это выходит не так дорого, как раньше, порой даже значительно дешевле, чем вне Сети, а при желании можно сделать это и вовсе бесплатно).

Что?

Заказать можно сайт-визитку, каталог, корпоративный сайт, интернет-магазин, веб-портал, сообщество, лэндинг пэйдж и другие. Наиболее востребованными из них являются корпоративный сайт, интернет-магазин и веб-портал. Не теряют актуальность и посадочные страницы, или лэндинги (сайты, предназначенные для рек­ламирования, как правило, одного продукта или услуги). Их задача – получить клиента любыми способами. На лэндингах применяют некоторые психологические приемы. Одним из них можно считать табло с обратным отсчетом, которое показывает время, оставшееся, к примеру, до конца действия скидки или записи на какой-либо платный вебинар. Зачастую люди покупаются на это, подают заявку, а дальше их «обрабатывают» опытные менеджеры. По таким сайтам можно сказать только одно: с точки зрения функциональнос­ти они неплохо справляются со своим предназначением, но в плане дизайна оставляют желать лучшего.

А сделать тот или иной сайт – дело не из легких. Для этого необходимо выполнить огромную работу не только в Сети, но и в режиме оффлайн. В данном случае подразумевается подготовка содержания веб-страниц. Самый простой сайт-визитка может занять около недели рабочего времени разработчика. Веб-ресурс средней сложности требует месяц и более. Бывает, что на один проект уходит до полугода. Как правило, самые затяжные моменты – стадии утверждения дизайна и наполнения страниц сайта. Качество и скорость создания сайта во многом зависят от сложившихся отношений между заказчиком и поставщиком. Как говорят специа­листы, лучшие сайты создаются для друзей.

Кто?

В Казахстане немало интернет-агентств, специализирующихся на разработке сайтов и их продвижении. Большая часть из них и, пожалуй, лучшая находится в Астане и Алматы, хотя в каждом городе есть свои гуру в этом деле. Качество работы пос­ледних по большому счету ничем не уступает тем же алматинским, но почему-то многие крупные компании стереотипно заказывают услуги за пределами своего города. Это видно на примере заказов, поступивших в одну из алматинских веб-студий из Актау, Атырау, Кызылорды, Шымкента и других городов, хотя при этом есть хорошие мастера своего дела на местах. Единственное, что заказчику нужно различать, так это спектр услуг поставщика, поскольку существуют интернет-агентства, обеспечивающие всем необходимым, как говорится, от А до Я, веб-студии неполного цикла, которые занимаются только сайтостроением, но не поддержкой и его дальнейшей раскруткой, и digital-агентства, специализирую­щиеся на контекстной рекламе, помимо создания порталов.

Все эти компании можно условно разделить на три категории. Одни работают с vip-клиентами, другие обслуживают средний класс, третьи – компании с самым низким доходом. Последние (зачастую это фрилансеры) охватывают сегмент, который способен платить за разработку сайта (к слову, это самая востребованная услуга) в пределах 30–70 тыс. тенге. Наиболее обширный слой клиентов – средний. Заказчики этой категории готовы платить за подобного рода работу от 70 до 350 тыс. тенге. В этой нише самая большая конкуренция. Студий, которые работают в этом сегменте, немало. Это, как правило, небольшие компании со штатом от 5 до 10 человек. Что касается тех, кто способен заказать услуги за 400 тыс. тенге и выше, то их значительно меньше. Это в основном компании и корпорации, для которых потратить несколько миллионов тенге на свое продвижение в Сети – не проблема.

Почему?

Развитие сферы затормаживает недопонимание многими предпринимателями того, что сайт – это отличный инструмент продвижения собственного бренда, товара или услуги, увеличения продаж и так далее, а не просто модный атрибут. И за ним ­необходимо постоянно следить и периодически обновлять, улучшать сервис, проверять обратную связь. Если посмотреть, как это делается в России, то можно отметить, что компании стараются выложить максимально подробную информацию о своей деятельности. Все, что у них есть в оффлайне, выкладывается и на сайт. И он используется у них не просто как электронная визитка, а полноценный инструмент для развития бизнеса. Здесь выложены и онлайн-формы заказа, калькуляторы, примерные расчеты и так далее, то есть то, что выполняет менеджер при встрече, можно сделать самостоятельно при помощи сервиса сайта.

Другой вопрос – наше общество еще не совсем привыкло пользоваться услугами онлайн. Для многих удобнее ознакомиться с информацией на сайте, а все пос­ледующие действия по-прежнему производить традиционно при встрече. Существует некий невидимый барьер неполного доверия веб-страницам. Именно по этой причине пока еще немногие, к примеру, совершают покупки в интернет-магазинах, а поставщикам легче заплатить кому-то, чтобы за них все сделали на мес­те, чем в Интернете это мог бы сделать сайт.

Между тем, по мнению веб-мас­теров, пока еще многие компании работают по старинке и придерживаются схемы ведения бизнеса оффлайн, поль­зуясь лишь стандартными классическими каналами. Именно поэтому уровень освоения интернет-пространства в нашей республике в разы меньше, чем у северных соседей. Но если предприниматель все же решил продвигать свой бизнес через Интернет, то он должен понимать, что его ждут дополнительные затраты, поскольку реклама на бесплатной основе все же не столь эффективна. Здесь действует тот же принцип, что и в любой другой работе: чем больше вкладываешься, тем больше получаешь. Причем это касается не только вложения денежных средств, но и качества контента сайта, интернет-маркетинга и, конечно, продвижения веб-ресурса.

В последнее время в стране возрос интерес к SMM (Social Media Marketing) – быстро развивающемуся и перспективному направлению продвижения товаров и услуг при помощи форумов, блогов, социальных сетей, сервисов мгновенных сообщений. Все больше частных компаний прибегают к этому виду раскрутки собственного сайта. Он позволяет получать обратную связь, а производителю или услугодателю общаться с клиентами напрямую.

В целом у Казахстана среди стран СНГ довольно хороший уровень. По мнению экспертов, это связано с благоприятным инвестиционным климатом и соответствующими финансовыми вливаниями в экономику, а также более активным развитием ­IT-технологий. Это можно увидеть на примере быстрого появления в нашей жизни мобильной связи третьего и четвертого поколений (3G и 4G). Уверен, в ближайшем будущем страна оставит за собой занятые позиции, а благодаря взятому в Казахстане курсу цифровизации сама сфера веб-разработки получит еще большее развитие.