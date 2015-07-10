Бизнес-встреча с польскими партнерами Светлана АБЕНОВА

Визитной карточкой региона стала презентация ТОО «Астана-Бизнес» – крупнейшего сельхозпроизводителя области, впервые в стране открывшего на территории ВКО молочную роботоферму. По словам ее директора Фарида Абитаева, в прошедшем году хозяйство имело также и самые высокие в республике показатели урожайности озимой пшеницы.

Достигнута предварительная договоренность по созданию интегрированных животноводческих ферм на 150 тыс. голов и крупных хозяйств по выращиванию овощей. В ближайших планах – строительство тепличного комплекса площадью 20 тыс. га. Согласно меморандуму запланировано создание консорциума по производству автомобилей и оборудования для добычи твердых пород. Поставкой горно-рудной и аграрной техники будет заниматься польская инвестиционная компания «БУД-МАТ Богдан Венцек».

Товарооборот Восточно-Казахстанской области с Республикой Польша в 2014 году составил около 74 млн долларов.



