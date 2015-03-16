Бизнес выбирает толерантность Свежий выпуск 815 Ксения ЧЕРНИКА, Шымкент

В нынешнем году конференция получила статус региональной. Более сотни женщин-предпринимательниц из Астаны, Алматы, Тараза, Кызылорды, Талдыкоргана и ЮКО встретились с экспертами в области микрофинансирования, представителями государственных и финансовых институтов республики, деловых ассоциаций и других структур, специализирующихся на поддержке предпринимательства.

По информации советника председателя правления по связям с общественностью МФО «KMF» Раузы Ибрагимовой, в текущем году мероприятие посвящено 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Она также подчеркнула, что у МФО «KMF», организовавшей конференцию, 133 тыс. клиентов, среди которых представители 58 национальностей, в том числе 70% – представительницы прекрасного пола.

«Бизнес выбирает толерантность» – так звучит тема нынешней конференции. Все участницы сочли ее крайне важной, учитывая, что развитие предпринимательства требует экономической и политической стабильности.