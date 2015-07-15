«Бизнесмен» для бизнесмена Свежий выпуск 425 Ольга ФАЙНШТЕЙН, Астана

Как пояснили в пресс-службе ведомства, теперь столичные предприниматели могут в онлайн-режиме заявить о любых фактах коррупционных правонарушений. В разделе размещена развернутая информация о самом понятии этого противоправного явления, о мерах противодействия ему и предусмотренной законом ответственности. Предпринимателям также даются рекомендации, как вести себя при столкновении с коррупционными проявлениями, указаны постоянные контактные данные представителей департамента.

Приложение «Бизнесмен» разработано общественным благотворительным фондом «Парыз» и находится в открытом доступе, его можно бесплатно скачать в Google Play, App Store, Windows Market.



