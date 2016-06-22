Бизнесмен из Жетысу бесплатно раздает кумыс

По инициативе бизнесмена из Жетысу Бауржана Оспанова жителям села Жыланды Алакольского района бесплатно раздают кумыс, сообщает BNews.kz.
Мужчина позиционирует себя как активный сторонник здорового образа жизни и приверженец казахских национальных напитков. К слову, в селе Жыланды содержатся дойные кобылы, из молока которых и готовится напиток.
Ко всему прочему бизнесмен одним из первых в Казахстане открыл спортивный интернат для одаренной сельской молодежи. Меценат на собственные средства полностью покрыл расходы на строительство здания, приобретение необходимого спортивного оборудования, подбор и оплату труда тренеров по различным видам спорта. Интернат готовит спортсменов по нескольким видам спорта, для приезжих ребят здесь также предусмотрено общежитие на 250 мест.
Отметим, Бауржан Оспанов входит в число богатейших и влиятельных бизнесменов Казахстана. В сфере своей деятельности он специализируется на электроэнергетике, строительстве, агропромышленном комплексе и инвестициях.