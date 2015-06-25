Бизнесмена оштрафовали за продажу футболок с изображением конопли в Астане
Айдар Утешев
В Астане к административной ответственности привлекли 43-летнего предпринимателя за торговлю продукцией, пропагандирующей наркотические и психотропные вещества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный Департамент внутренних дел.
Предпринимателя стражи порядка "застукали" во время специального рейда по торговым точкам города. Бизнесмен торговал футболками и кепки, на которых были изображены листья конопли.
"09 июня т.г. в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя составлен административный материал за пропаганду и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 423 ч. 2 КР КоАП)", – говорится в распространенном сообщении пресс-службы ДВД.
"Взрослый человек, а при составлении протокола начал отпираться, что не знает, что это за листочки. Хотя все прекрасно понимают их значение и что они пропагандируют. Это первый такой прецедент. Но до конца года рейдовые мероприятия будут продолжаться по всем торговым центрам, базарам и полиграфическим точкам столицы. Если факты будут выявлены, будем изымать и привлекать к административной ответственности", – сообщил начальник отдела УБН ДВД г. Астаны, подполковник полиции Сергей Ильиных.
Специализированным межрайонным административным судом г. Астаны в отношении предпринимателя вынесено решение о привлечении его к административной ответственности и назначении штрафа в размере 200 МРП.
"Административной полицией были вынесены предупреждения предпринимателям столицы о прекращении фактов торговли подобной продукции. Тем не менее нами был выявлен факт пропаганды употребления наркотических средств", – добавил полицейский.
Управление по борьбе с наркобизнесом ДВД г. Астаны призывает жителей и гостей столицы сообщать о замеченных фактах пропаганды и распространения наркотических средств на телефон доверия 71-63-93 либо на 102.