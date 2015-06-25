Происшествия
Бизнесмена оштрафовали за продажу футболок с изображением конопли в Астане
Айдар Утешев
В Астане к административной ответственности привлекли 43-летнего предпринимателя за торговлю продукцией, пропагандирующей наркотические и психотропные вещества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный Департамент внутренних дел. 

Предпринимателя стражи порядка "застукали" во время специального рейда по торговым точкам города. Бизнесмен торговал футболками и кепки, на которых были изображены листья конопли. 

"09 июня т.г. в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя составлен административный материал за пропаганду и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 423 ч. 2 КР КоАП)", – говорится в распространенном сообщении пресс-службы ДВД. 

"Взрослый человек, а при составлении протокола начал отпираться, что не знает, что это за листочки. Хотя все прекрасно понимают их значение и что они пропагандируют. Это первый такой прецедент. Но до конца года рейдовые мероприятия будут продолжаться по всем торговым центрам, базарам и полиграфическим точкам столицы. Если факты будут выявлены, будем изымать и привлекать к административной ответственности", – сообщил начальник отдела УБН ДВД г. Астаны, подполковник полиции Сергей Ильиных. 

Специализированным межрайонным административным судом г. Астаны в отношении предпринимателя вынесено решение о привлечении его к административной ответственности и назначении штрафа в размере 200 МРП.

"Административной полицией были вынесены предупреждения предпринимателям столицы о прекращении фактов торговли подобной продукции. Тем не менее нами был выявлен факт пропаганды употребления наркотических средств", – добавил полицейский. 

Управление по борьбе с наркобизнесом ДВД г. Астаны призывает жителей и гостей столицы сообщать о замеченных фактах пропаганды и распространения наркотических средств  на телефон доверия 71-63-93 либо на 102.


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