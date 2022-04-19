Бизнесмена в СКО обвиняют в осквернении могилы – комментарий облпрокуратуры

В прокуратуре Северо-Казахстанской области прокомментировали дело об осквернении могилы жителя региона, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Житель СКО Игорь Лазарев разместил в Facebook видеообращение. Он рассказал, 11 сентября 2021 года умер его отец, он был похоронен на Новоишимском кладбище.

Спустя несколько дней состоялся разговор с одним из местных бизнесменов, который в грубой форме спросил Игоря Лазарева, кто ему разрешил похоронить отца возле могилы его сына.

«И сказал, что если я не перезахороню останки отца, то он его выкопает и выкинет в сторону», – утверждает мужчина.

Какое-то время сын следил за могилой отца, и всё было нормально. Весной же он обнаружил на месте захоронения отца пустую яму, без креста и венков.

«Оглядевшись по сторонам, я увидел глину, лежащую на брусчатке, и воткнутый крест. Обойдя крест, обнаружил табличку своего отца», – рассказал парень.

В надзорном ведомстве сообщили, что 13 апреля по факту повреждения и осквернения места захоронения отца заявителя «Л» начато досудебное расследование по части 1 статьи 314 УК РК – надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

«В настоящее время полицией проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств правонарушения и установление лица, совершившего данное деяние. Ход расследования находится на контроле прокуратуры области, по делу дано письменное указание о производстве конкретных следственных действий», – сообщили в ведомстве.