Экономика

Бизнесменам поможет «Даму»

По словам консультанта фонда развития предпринимательства «Даму» Меруерт Батырхан, предприниматели – частые гости открывшегося в городе ЦОПа. Они принимали активное участие во всех семинарах, пользовались бесплатными услугами сервисных компаний, а также участвовали в проектах «Деловые связи» и «Обучение топ-менеджменту». 

Нынче ТОО «Жаксылык Agro», которое возглавляют братья, воспользовавшись гарантией фонда «Даму», намерено заняться разведением коров молочных пород. Для этого им необходимо произвести реконструкцию животноводческой базы и увеличить поголовье скота. Компания планирует провести эти работы за счет кредитных средств Евразийского банка в сумме 27 млн. тенге под 14% годовых. Половину процентной ставки безвозмездно погашает государство. 

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

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