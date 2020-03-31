Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Бизнесменов в Казахстане освободят от уплаты налогов и других платежей на шесть месяцев. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках своего обращения к казахстанцам, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Наши предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения налогового бремени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплат. Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября т.г.) отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда. Эти сектора включают в себя: общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и так далее", – заявил Глава государства.
Президент отметил, что госкомиссия по ЧП утвердит окончательный перечень и будет актуализировать его по мере необходимости.
"В обращении предпринимателей я также отметил просьбу о неначислении любых налогов на период кризисной ситуации. По этому вопросу хотел бы отметить следующее. Оперативное решение было принято, по моему поручению Правительство приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца. То есть на данный момент конструкция такова, что налоги в этот период платить не надо, но придется заплатить позднее. Вместе с тем, мы внимательно изучаем ситуацию в экономике. В зависимости от того, какой она будет, мы примем окончательное решение", – заключил Глава государства.