Бизнесменов в Казахстане освободят от уплаты налогов и других платежей на шесть месяцев

Общество
4916
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Бизнесменов в Казахстане освободят от уплаты налогов и других платежей на шесть месяцев. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках своего обращения к казахстанцам, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Наши предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения налогового бремени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплат. Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября т.г.) отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда. Эти сектора включают в себя: общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и так далее", – заявил Глава государства.

Президент отметил, что госкомиссия по ЧП утвердит окончательный перечень и будет актуализировать его по мере необходимости.

"В обращении предпринимателей я также отметил просьбу о неначислении любых налогов на период кризисной ситуации. По этому вопросу хотел бы отметить следующее. Оперативное решение было принято, по моему поручению Правительство приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца. То есть на данный момент конструкция такова, что налоги в этот период платить не надо, но придется заплатить позднее. Вместе с тем, мы внимательно изучаем ситуацию в экономике. В зависимости от того, какой она будет, мы примем окончательное решение", – заключил Глава государства.

Популярное

Все
Чем гордится Рузама
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Путешествие в историю, взгляд в будущее
Его Величество король вальса
Возрождая казахскую породу тазы
Когда глина оживает
Корма для рыбных мест
Лидеры в сегменте HoReCa
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Большой футбол начинается с малых полей
Так продлевали жизнь памятнику
И житница, и туристический центр
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Бойтесь данайцев…»
Человек собаке друг? Пока только на словах
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Улытау открывают автопутешественники
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Все строго по правилам
У школы – новоселье!
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Заработал кирпичный завод
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Тут рождаются новые имена
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Казахстан направил гуманитарный груз в Афганистан
Метрологи из Казахстана стали лучшими на международном конк…
На защите экосистемы
Шанс вернуться домой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]