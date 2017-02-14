​Бизнесмены из села

Программа кредитования сельских предпринимателей реализуется в Атырауской области уже четыре года и не имеет аналогов в стране. За это время одобрено 202 проекта на сумму 807 млн тенге и создано 370 рабочих мест.

Уникальность программы в том, что деньги предпринимателям выделяются из местного бюджета, а не через банки второго уровня, где не всегда выдают кредиты под залог недвижимости на селе.

– Это позволяет нам напрямую выбирать лучшие проекты и кредитовать их за счет местного бюджета. Жители сел испытывают трудности с получением банковских кредитов из-за низкой стоимости залога, наша же программа позволяет им обойти это препятствие и открыть свой бизнес, – сообщил руководитель управления предпринимательства и инновационного развития Атырауской области Дияс Джанибеков.

Одним из тех, кто воспользовался возможностями программы «Бизнес – Аймак», стал житель Махамбетского района Нурлыбек Бисенбаев, открывший цех по производству народных музыкальных инструментов. Сейчас молодой предприниматель специализируется на изготовлении домбры. Одну из них приоб­рел аким области Нурлан Ногаев во время посещения выставки, развернутой в рамках отчетной встречи района.

К слову, в Махамбетском районе по данной программе было одоб­рено 4 проекта на сумму 27,4 млн тенге, создано 11 рабочих мест.