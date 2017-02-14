​Бизнесмены из села

Программа кредитования сельских предпринимателей реализуется в Атырауской области уже четыре года и не имеет аналогов в стране. За это время одобрено 202 проекта на сумму 807 млн тенге и создано 370 рабочих мест.
Уникальность программы в том, что деньги предпринимателям выделяются из местного бюджета, а не через банки второго уровня, где не всегда выдают кредиты под залог недвижимости на селе.
– Это позволяет нам напрямую выбирать лучшие проекты и кредитовать их за счет местного бюджета. Жители сел испытывают трудности с получением банковских кредитов из-за низкой стоимости залога, наша же программа позволяет им обойти это препятствие и открыть свой бизнес, – сообщил руководитель управления предпринимательства и инновационного развития Атырауской области Дияс Джанибеков.
Одним из тех, кто воспользовался возможностями программы «Бизнес – Аймак», стал житель Махамбетского района Нурлыбек Бисенбаев, открывший цех по производству народных музыкальных инструментов. Сейчас молодой предприниматель специализируется на изготовлении домбры. Одну из них приобрел аким области Нурлан Ногаев во время посещения выставки, развернутой в рамках отчетной встречи района.
К слову, в Махамбетском районе по данной программе было одобрено 4 проекта на сумму 27,4 млн тенге, создано 11 рабочих мест.