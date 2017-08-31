Бизнесмены Казахстана и Польши обсудят вопросы сотрудничества на "ЭКСПО-2017"

Экономика
Экономический форум состоится 6 сентября на полях "ЭКСПО-2017", сообщает Kazpravda.kz.

Польская энергетическая промышленность и смежные с ней области характеризуются высоким технологическим уровнем и инновациями. Предприниматели Казахстана смогут узнать о польском опыте и наладить деловые контакты во время казахстанско-польского экономического форума в Астане.

Бизнесмены Польши расскажут о возможностях сотрудничества в области энергетики и горнодобывающей промышленности, энергоэффективности, охраны окружающей среды и строительства. Помимо предпринимателей из Польши и Казахстана на форуме примут участие представители организаций поддержки бизнеса, высших государственных органов и администраций.

Программа форума предусматривает обсуждение в различных тематических группах. В частности, будут представлены формы финансирования сотрудничества и инвестиционной поддержки.

Обсудить возможное партнерство компании двух стран смогут во время специальной сессии B2B.

На мероприятие приглашаются все представители энергетической отрасли Казахстана – как традиционных энергетических, так и возобновляемых энергетических компаний.


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