Бизнесмены Казахстана и Польши обсудят вопросы сотрудничества на "ЭКСПО-2017"

Экономический форум состоится 6 сентября на полях "ЭКСПО-2017", сообщает Kazpravda.kz.
Польская энергетическая промышленность и смежные с ней области характеризуются высоким технологическим уровнем и инновациями. Предприниматели Казахстана смогут узнать о польском опыте и наладить деловые контакты во время казахстанско-польского экономического форума в Астане.
Бизнесмены Польши расскажут о возможностях сотрудничества в области энергетики и горнодобывающей промышленности, энергоэффективности, охраны окружающей среды и строительства. Помимо предпринимателей из Польши и Казахстана на форуме примут участие представители организаций поддержки бизнеса, высших государственных органов и администраций.
Программа форума предусматривает обсуждение в различных тематических группах. В частности, будут представлены формы финансирования сотрудничества и инвестиционной поддержки.
Обсудить возможное партнерство компании двух стран смогут во время специальной сессии B2B.
На мероприятие приглашаются все представители энергетической отрасли Казахстана – как традиционных энергетических, так и возобновляемых энергетических компаний.
Польская энергетическая промышленность и смежные с ней области характеризуются высоким технологическим уровнем и инновациями. Предприниматели Казахстана смогут узнать о польском опыте и наладить деловые контакты во время казахстанско-польского экономического форума в Астане.
Бизнесмены Польши расскажут о возможностях сотрудничества в области энергетики и горнодобывающей промышленности, энергоэффективности, охраны окружающей среды и строительства. Помимо предпринимателей из Польши и Казахстана на форуме примут участие представители организаций поддержки бизнеса, высших государственных органов и администраций.
Программа форума предусматривает обсуждение в различных тематических группах. В частности, будут представлены формы финансирования сотрудничества и инвестиционной поддержки.
Обсудить возможное партнерство компании двух стран смогут во время специальной сессии B2B.
На мероприятие приглашаются все представители энергетической отрасли Казахстана – как традиционных энергетических, так и возобновляемых энергетических компаний.