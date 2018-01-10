Общество
Бизнесмены Петропавловска выступают против действий властей по сносу павильонов
Предприниматели Петропавловска, владеющие земельными участками на привокзальной площади и вблизи центрального рынка, выступают против действий местной власти по изъятию земель за красной линией, сообщает Петропавловск.news.

Участки находятся в частной собственности или используются по договору аренды, действующему до 2021 года. В борьбе за свой малый бизнес люди готовы дойти до Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Собственникам торговых павильонов на привокзальной площади вручили постановление об изъятии их земельных участков и недвижимости якобы для государственных нужд, пояснив, что их павильоны устарели и портят вид привокзальной площади.

В суде решение по принудительному изъятию земель было обосновано планами местного акимата о строительстве ливневки открытого типа. 

"По сути, это канавка шириной 20 сантиметров, накрытая решеткой, которую можно вырыть в любом другом месте, хоть в два ряда вокруг каждого павильона по периметру. Не понятно, чем помешали объекты малого бизнеса. Мы будем бороться до последнего, дойдем вплоть до верховного суда и до Президента страны", – сказал представитель собственников земель Олег Хрупин.

К слову, никаких участков земли, кроме как в районе Береке (Бензостроя), акиматом Петропавловска им не предложено. Даже на достойную денежную компенсацию за ликвидацию наработанных объектов бизнеса и упущенную выгоду рассчитывать пока не приходится.

На привокзальной площади павильоны планировалось архитектурно вписать в единый остановочный комплекс, потом от этих планов местные власти отказались и сказали, что их все устраивает.

"А со сменой акима области началось. У меня на руках документы купли-продажи земли, мы строились, развивались, работаем здесь уже 20 лет и даже не предполагали, что когда-то у нас могут отнять нашу собственность, наш бизнес. Мы уже не в том возрасте, чтобы начинать все с начала. Я – инженер, но чем я сейчас могу заняться? Уже два десятка лет занимаюсь этим бизнесом. Хорошо работали и хорошо зарабатывали. А теперь можем оказаться за бортом без какого бы то ни было источника дохода. Это будет последней каплей", – говорит Олег Лактюшин.

Больше всего бизнесменов возмущает тот факт, что все документы у них по земле в полном порядке – у многих земля в частной собственности.



Владельцы павильонов в качестве альтернативного решения готовы участвовать в реконструкции фасадов, создании единого архитектурного решения строений, обновлении наружного рекламного продукта в соответствии с современными требованиями.

Но власти не идут на открытый диалог и на компромисс. Вблизи центрального рынка работает торговая точка, которая, по сути, дает работу более чем сотне заключенным, здесь продается продукция, сделанная их руками.

Предприниматель Евгений Щеголев еще в 2011 году решил наладить производство продуктов бытового назначения в местах лишения свободы. Ему это удалось: и сегодня в трех исправительных учреждениях области он трудоустроил 145 осужденных, а в 2018 году планирует увеличить количество рабочих мест до 300. Оптово-розничная реализация практически всей продукции, производимой в колониях, проходит через павильон № 7 по улице Интернациональной, 65 "А", который могут снести.

Потеря единственной точки реализации приведет к вынужденному закрытию производства, так как наладить реализацию где-нибудь в другом месте, наработать клиентскую базу в нынешнее время практически нереально. Да и на привокзальной площади, в случае сноса павильонов, потеряют работу несколько десятков человек и сами предприниматели.

Кроме того, меньше налогов поступит в местный бюджет. К примеру, ИП Лактюшина работает с 1999 года и занимается общепитом, здесь работает больше 10 человек, только за 2016 год выплачено налогов 1 414 700 тг.

Всего же предприниматели, владеющие бизнесом на привокзальной площади, в год платят порядка 7 млн налогов, при этом обеспечивая рабочими местами более 50 горожан.

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