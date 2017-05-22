Бизнесмены РК и ОАЭ подписали два соглашения о сотрудничестве

Отметим, что сейчас путем авиасообщения ведется транспортировка казахстанской баранины в ОАЭ."Несмотря на затратность такого вида транспорта, для наших предпринимателей выгодно завозить баранов в Эмираты, где стоимость за одну голову достигает 80 тысяч тенге", – продолжил зампредседедателя НПП "Атамекен".Добавим, что в форуме приняли участие порядка 500 предпринимателей Казахстана и свыше 70 крупных бизнесменов из ОАЭ. С 2005 по 2016 год объем эмиратских инвестиций в РК составил около $2 млрд. В Казахстане успешно ведут деятельность порядка 200 эмиратских компаний. Самым крупным инвестиционным проектом ОАЭ в РК является строительство "Абу-Даби Плаза" в Астане.