Бизнесмены РК и ОАЭ подписали два соглашения о сотрудничестве

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В ходе казахстанско-эмиратского бизнес-форума в Астане между НПП "Атамекен" и торгово-промышленной палатой ОАЭ было подписано два соглашения – о взаимодействии и сотрудничестве предпринимателей двух стран и о создании делового совета "Казахстан – Объединенные Арабские Эмираты", сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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В церемонии подписания участвовали министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек и заместитель министра иностранных дел ОАЭ Мухаммед Шараф.
"Объединенные Арабские Эмираты для Казахстана являются одним из важнейших партнеров на Ближнем Востоке. Наши отношения основаны на дружбе и взаимном доверии. По объему товарооборота с Казахстаном ОАЭ занимает первое место среди стран Ближнего Востока. Тенденция последнего года показывает хорошие тренды, объем товарооборота увеличился почти в три раза. Совместно реализуем проекты в сельском хозяйстве, энергетике, горно-металлургической отрасли и имеем гораздо больший потенциал для развития торгово-экономических отношений", – отметил Женис Касымбек.
По словам министра, главными направлениями взаимоотношений между странами являются: увеличение торгового оборота, наращивание взаимного экспорта, расширение инвестиционного сотрудничества; Казахстан готов стать региональным, транспортно-логистическим хабом для участия международных компаний в программе по приватизации.
В кулуарах форума заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нуржан Альтаев сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров между бизнесменами будут решены вопросы логистики и, возможно, подписаны контракты по дальнейшему сотрудничеству.
"На данный момент объем инвестиций с ОАЭ в Казахстане невелик, однако после визита Главы государства в январе этого года в Эмираты у многих инвесторов возник интерес к нашей стране. Они рассматривают наш рынок в двух направлениях, первое – обеспечение продовольственной безопасности ОАЭ, большой интерес к нашей сельхозпродукции. И второе – арабские бизнесмены заинтересованы инвестировать в нашу страну, так как рядом с нами находятся огромные рынки Китая и России. Ставя производство в Казахстане, они будут иметь возможность выходить на эти рынки", – сказал Альтаев.
Отметим, что сейчас путем авиасообщения ведется транспортировка казахстанской баранины в ОАЭ.
"Несмотря на затратность такого вида транспорта, для наших предпринимателей выгодно завозить баранов в Эмираты, где стоимость за одну голову достигает 80 тысяч тенге", – продолжил зампредседедателя НПП "Атамекен".
Добавим, что в форуме приняли участие порядка 500 предпринимателей Казахстана и свыше 70 крупных бизнесменов из ОАЭ. С 2005 по 2016 год объем эмиратских инвестиций в РК составил около $2 млрд. В Казахстане успешно ведут деятельность порядка 200 эмиратских компаний. Самым крупным инвестиционным проектом ОАЭ в РК является строительство "Абу-Даби Плаза" в Астане.