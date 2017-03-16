Бизнесмены ВКО предложили Правительству свои меры развития системы госзакупок
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с предпринимателями ВКО. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития системы государственных закупок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
"Политика Правительства базируется на укреплении позиций бизнеса, который должен стать движущей силой экономического роста в стране. Мы уже провели работу над совершенствованием системы государственных закупок в связи с чем в трех областях Казахстана внедряется пилот казначейского сопровождения строительных контрактов. Это повысит качество строительства и увеличит долю участия отечественных предприятий в реализуемых проектах", – сказал Сагинтаев.
Кроме того, на данный момент заканчивается проработка вопросов осуществления государственных закупок по принципу централизованной службы, что позволит установить четкие критерии и повысить прозрачность процедур.
Также Премьер проинформировал предпринимателей о том, что ведется разработка IT-платформы – единой точки доступа к общим закупкам государственного и квазигосударственного секторов. Это даст возможность бизнесу эффективно планировать и организовывать свое производство.
В ходе совещания выступил первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и представители бизнес-сообщества, среди которых председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аскар Мырзахметов, директор палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий, председатель совета директоров ТОО "Алматинский вентиляторный завод" Марат Баккулов, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Ержан Садыков и директор ТОО "ЕСКО" Андрей Шмарин.
Участники встречи высказали свои предложения по развитию системы государственных закупок в различных отраслях промышленности.
В целом Бакытжан Сагинтаев отметил, что Правительство РК на системной основе занимается вопросами улучшения предпринимательского климата и стимулирования деловой активности бизнеса. В этой связи будет продолжена работа по увеличению местного содержания по каждому системообразующему предприятию страны. Помимо этого предпринимателям будут оказываться меры финансовой и законодательной поддержки. Правительство РК продолжит работу по дерегулированию и сокращению издержек для бизнеса.
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