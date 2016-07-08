Бизнесу будут предоставлены средства из ЕНПФ и Национального фонда

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Предпринимателям будут предоставлены кредиты из микшированных средств Единого национального пенсионного фонда и Национального фонда РК, передает Kazpravda.kz
. Об этом в ходе брифинга в Казмедиацентре заявила директор Департамента по развитию предпринимательства МНЭ РК Галия Жолдыбаева.
По ее словам, в текущем году предусмотрено фондирование потребностей малого и среднего бизнеса в оборотном капитале и рефинансировании займов в размере 200 млрд тенге через средства ЕНПФ.
"В Единой программе Дорожной карты бизнеса было предусмотрено субсидирование этих средств. Номинальная ставка вознаграждения кредитов, которые подлежали субсидированию увеличена с 16% до 19%. Наше последнее новшество, которое мы хотим представить в рамках поддержки для бизнеса – фондирование оборотного капитала в размере 155 млрд тенге. Это означает, что микшированные средства ЕНПФ и Национального фонда будут предоставлены бизнесу напрямую в виде кредитов через банки второго уровня", - рассказала она.
При этом, отметила она, ставка вознаграждения не должна превышать 12,75%.
"Из 155 млрд половина средств направлена на приобретение оборотных средств малого и среднего бизнеса", - добавила Жолдыбаева.
Она также подчеркнула, что система льготного кредитования для малого и среднего бизнеса уже начала оправдывать себя.
"Сегодня в объеме 200 млрд тенге методом револьверного размещения средств уже эти средства перешли в категорию 260 млрд тенге. То есть, вернувшиеся 60 млрд тенге были заново выданы бизнесу. Это позволило нам профинансировать 1353 проекта и произвести продукцию на 761 млрд тенге, создать около 16 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, в бюджет поступило около 67 млрд тенге", - рассказала глава Департамента по развитию предпринимательства.