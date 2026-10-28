«Бизнесу достаточно просто «не мешать» – Токаев

Об этом Глава государства заявил во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Как бы то ни было, государство по-прежнему остается важным заказчиком в нашей экономике. Поэтому нужно усовершенствовать подходы к вовлечению малого и среднего бизнеса в закупки госорганов и квазигосударственных компаний. Часть закупаемого объема можно зарезервировать за малыми и средними предприятиями. При этом необходимо смягчить требования к поставщикам. Крайне важно обеспечить стабильные «правила игры» для предпринимателей», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, контроль государства достаточно либеральный, но его влияние на работу предприятий сохраняется через штрафы, внеплановые проверки и камеральный контроль с блокировкой счетов.

«Такое влияние никак нельзя назвать положительным. Казалось бы, только за первое полугодие количество нарушений со стороны индивидуальных предпринимателей сократилось на 34 процента. Но при этом сумма штрафов увеличилась почти на 11 процентов, а внеплановые проверки выросли в десятки раз. Между тем анализ деловой активности показывает: бизнесу достаточно просто не мешать», - отметил Президент.

В этом смысле полезен опыт моратория на проверки микро- и малого бизнеса 2020-2023 годов. Этот опыт показал свою эффективность.

«Предлагаю депутатам Курултая совместно с Правительством обсудить целесообразность введения с 1-го января 2027 года очередного трехлетнего моратория с учетом всех положительных и отрицательных аспектов предыдущего моратория», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Данный шаг следует рассматривать как стратегическую паузу для перезагрузки контрольно-надзорной системы и перехода к цифровой модели регулирования.