Бизнесу нужна предсказуемость: эксперт – о ключевых тезисах Послания

Мнения
Назгуль Макжан, заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны

В новом программном документе Президент озвучил критически важные для отечественного бизнеса тезисы: от признания проблем с избыточными проверками и ростом штрафов до курса на всестороннюю поддержку среднего предпринимательства

Фото: акимат Астаны

В текущих условиях главным фактором стабильности для нас остается предсказуемость. Предприниматели готовы честно платить налоги, создавать рабочие места и инвестировать в страну, однако для этого правила игры не должны постоянно меняться. 

Государственный контроль призван стимулировать развитие, а не превращаться в карательную систему наказаний, поэтому государственным органам необходимо перейти к формату реального партнерства. Именно в этой логике предложение Главы государства рассмотреть освобождение малого и микробизнеса от проверок на три года выглядит максимально своевременным.

Тем не менее этот шаг принесет системный эффект только в связке с конкретными нормативными решениями: сокращением административной нагрузки, ликвидацией спорных норм Налогового кодекса и обеспечением реального доступа к финансированию.

Параллельно с этим важно, что вектор государственной поддержки смещается в сторону среднего предпринимательства. Стране жизненно необходимы компании, способные вырастать из небольших семейных предприятий в устойчивый национальный бизнес, генерирующий сотни рабочих мест. Такой качественный переход малого бизнеса в категорию среднего как раз и должен стать главным критерием успешности проводимых реформ.

Чтобы запустить этот процесс, теперь необходимо оперативно перейти от заявлений к практическим действиям: минимизировать проверки, пересмотреть избыточные требования. Только тогда компании смогут направить ресурсы не на борьбу с бюрократией, а на модернизацию, закупку оборудования и масштабирование.

В конечном итоге именно реальная динамика расширения производств, а не объемы взысканных штрафов, должна стать ключевым показателем эффективности всей экономической политики страны.

#бизнес #послание #тезисы #эксперт #Назгуль Макжан

Популярное

Все
Обеспечить практическую реализацию реформ
Политическая формула нового исторического этапа
Благополучие детей в приоритете
Поставлены конкретные задачи
«Лактин АС» спасет сады
Встреча с партийными фракциями
Досрочный запуск автомагистрали
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Артисты Приаралья выступили в Пекине и Берлине
Нужно уметь прощать
Тазы покоряет мир
Подведены итоги фестиваля Atyrau Open 2026
Ждет малышей уютный детсад
Какие инвестпроекты поддержали в Астане
Правительство примет все меры для системного решения поставленных Президентом задач — Олжас Бектенов
В режиме стратегического опережения
Ветер и заморозки: погода на 29 октября
Повышение МЗП и мораторий на проверки МСП: Что будет в 2027 году
Инициативы, определяющие будущее
Водовод с каскадом ГЭС мощностью 72 МВт построят в Туркестанской области
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совместные проекты
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
Торговые предприятия Казахстана подготовили спецпредложения ко Дню Республики
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов
Токаев наградил гендиректора «Атлетико Мадрид» орденом «Достық»
Казахстанские банки потеряли 670 млрд тенге за месяц – Ranking
Корову – фермеру, молоко – переработчику
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
И согреют, и украсят
3 млрд тенге ежегодно: Отбасы банк и акимат Ұлытау подписали меморандум о сотрудничестве
В Астане усилили меры общественной безопасности
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти

Читайте также

Ханс Клюге назвал повышение зарплат участковым медикам инве…
Послание Президента: перезагрузка госинститутов как основа …
Дороги как основа экономического роста: как раскрыть транзи…
Армия больше не сможет жить по прежним правилам: эксперт о …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]