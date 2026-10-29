Бизнесу нужна предсказуемость: эксперт – о ключевых тезисах Послания

Назгуль Макжан, заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны

В новом программном документе Президент озвучил критически важные для отечественного бизнеса тезисы: от признания проблем с избыточными проверками и ростом штрафов до курса на всестороннюю поддержку среднего предпринимательства

Фото: акимат Астаны

В текущих условиях главным фактором стабильности для нас остается предсказуемость. Предприниматели готовы честно платить налоги, создавать рабочие места и инвестировать в страну, однако для этого правила игры не должны постоянно меняться.

Государственный контроль призван стимулировать развитие, а не превращаться в карательную систему наказаний, поэтому государственным органам необходимо перейти к формату реального партнерства. Именно в этой логике предложение Главы государства рассмотреть освобождение малого и микробизнеса от проверок на три года выглядит максимально своевременным.

Тем не менее этот шаг принесет системный эффект только в связке с конкретными нормативными решениями: сокращением административной нагрузки, ликвидацией спорных норм Налогового кодекса и обеспечением реального доступа к финансированию.

Параллельно с этим важно, что вектор государственной поддержки смещается в сторону среднего предпринимательства. Стране жизненно необходимы компании, способные вырастать из небольших семейных предприятий в устойчивый национальный бизнес, генерирующий сотни рабочих мест. Такой качественный переход малого бизнеса в категорию среднего как раз и должен стать главным критерием успешности проводимых реформ.

Чтобы запустить этот процесс, теперь необходимо оперативно перейти от заявлений к практическим действиям: минимизировать проверки, пересмотреть избыточные требования. Только тогда компании смогут направить ресурсы не на борьбу с бюрократией, а на модернизацию, закупку оборудования и масштабирование.

В конечном итоге именно реальная динамика расширения производств, а не объемы взысканных штрафов, должна стать ключевым показателем эффективности всей экономической политики страны.