Блага по осени считают

В Петропавловске построен 72-квартирный дом, заселиться в который жильцы не могут уже год. Причина – новостройка до сих пор не подключена к инженерным сетям по причине полного отсутствия таковых.

Дом по улице Порфирьева возводили в рамках Государственной программы «Нұрлы жер», в октябре прошлого года строительство закончилось, с этого времени он числится на балансе акимата, но… новоселов здесь не ждут. В доме нет воды и электричества, не работает канализация. Как же так?

«Проектом предусмотрено строительство дома без инженерных сетей, – черным по белому сообщается в письменном ответе отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Петропавловска. – Подведение инженерных сетей предусмотрено отдельным проектом, подрядчиком по которому выступает ТОО «Bertys construction». Денежные средства на реализацию проекта выделены из респуб­ликанского бюджета в размере 32,7 млн тенге. Нормативная продолжительность строительства согласно экспертизе составляет один месяц. Однако начать строительство на сегодняшний день не представляется возможным, так как инженерные сети к этому дому являются продолжением инженерных сетей к соседнему 144-квартирному жилому дому. Данный проект на стадии реализации. Финансирование предусмотрено на июль 2022 года. Подрядчик – ТОО «Мөлдір». После будут подведены сети и к 72-квартирному жилому дому».

Чиновники уверяют, что окончание работ намечено на август. Следовательно, подключение многоэтажного 72-квартирного дома по улице Порфирьева к элементарным благам цивилизации состоится в лучшем случае осенью.

Между тем сами жильцы до сих пор не могут взять в толк, как вообще могло такое случиться, чтобы дом и коммуникации к нему строились отдельно, разными подрядчиками? Почему это не было сделано одним проектом с единым бюджетом?

И опасаются, что пока длится процедура подключения, у застройщика «Зерттеу СК» закончится гарантийный срок, и все скрытые дефекты им придется устранять самостоятельно.