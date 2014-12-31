Благодарен Президенту за оказанную честь Сергей АЛЕКСАНДРОВ, Павлодар

фото Валерия БУГАЕВА

Много чего в свои без малого 90 лет повидал Егор Павлович Ковлягин. И в гражданской жизни, и на фронте. Так что вроде и удивляться разучился. Но был потрясен, когда к нему, сержанту на войне и рядовому труженику в мирное время, в канун новогоднего праздника пришел в квартиру с цветами и корзиной с продуктами аким области Канат Бозумбаев. И не только с подарком, но и с приветствием лично ему, Егору Павловичу, от Президента Казахстана. Как тут не растеряться.



А потом завязалась беседа, и ветеран успокоился. Вспомнил свою службу в годы Великой Отечественной войны – заряжающим, а затем шофером отдельного автотранспортного батальона морской пехоты береговой обороны, бои с японскими агрессорами, форсирование реки Большой Хинган и преодоление безводных степей Монголии.



Уволили в запас командира отделения Егора Ковлягина лишь в 1948 году. Тогда же он стал радистом Павлодарского племсовхоза. Затем на различных должностях обучал молодежь овладевать сельскохозяйственной техникой (даже заведовал машинным двором в Калининском совхозе), а потом, с 1988 года, переехав в Павлодар, работал слесарем на Павлодарском авторемонтном заводе.



Такая вот биография. На вид не героическая, а грудь ветерана украшают орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», другие награды. Значит, не такой он уж и неприметный – Егор Павлович, раз сам Президент РК поздравляет его.



Вот это и разволновало ветерана. И он не единожды повторял слова благодарности Главе государства за внимание к нему и к другим ветеранам Казахстана.