Статьи Благодарим за подвиг Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Старт акции благодарности фронтовикам дал аким области Нурлан Ногаев. Ветеранов войны, которые и по сей день продолжают работать, осталось немного. Павел Букаткин заведует военно-историческим музеем Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова. Он создавался по его инициативе и его усилиями. Руководитель области уже несколько раз посещал музей. Поэтому встреча с Павлом Романовичем стала продолжением разговора о доблести, о подвигах, о славе.



Вручив от имени Главы государства новогоднее поздравление и подарок, Нурлан Ногаев отметил, что 70-летие Победы – важная веха в истории Казахстана, который доказал свою приверженность идеалам мира. Это право – жить в свободной стране – ветераны отстаивали на полях сражений. Аким области отметил, что Глава государства не однажды подчеркивал возрастающее значение Дня Победы. Подготовка к нему ведется по всей стране. Этот великий праздник свидетельствует о самом высоком достоянии – единстве, сплоченности и политической стабильности.



Павел Романович поблагодарил за постоянное внимание к участникам войны. По его словам, долг ветеранов – передать память о ней в надежные руки потомков. Это и есть главная задача музея, действующего в его родном вузе. В нем он учился, здесь преподавал историю после окончания учебы, работал деканом, заведовал кафедрой. А до этого была война, которую связист Букаткин прошел от суровых боев на Курской дуге до победных залпов сорок пятого.



Налаживать и восстанавливать связь приходилось и в затишье, и под обстрелом. О том, как воевал, можно судить по наградам. Это три ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды и множество медалей. Уже в мирные годы отличник просвещения и почетный профессор ЗКГУ Павел Букаткин награжден орденом "Құрмет" и медалью "Адал еңбегi үшiн".



Его заслуга состоит в том, что он на конкретных фактах доказал, что Приуралье находилось в прифронтовой зоне Сталинградских сражений. А ведь прежде считалось, что весь Казахстан был глубоким тылом. Железнодорожные станции южных районов Уральской области подвергались бомбежкам. Именно во время Сталинградской битвы западноказахстанцы получили самое большое количество похоронок.

Павел Романович работал в архивах Казахстана и России, по крупицам собирал факты, свидетельствующие о героизме земляков. К примеру, все знают о подвиге героев-панфиловцев, насмерть стоявших под Москвой на Волоколамском шоссе. И мало кому известно, что на Варшавском вражеские войска остановили воины-казахстанцы 312-й дивизии. Из 13 тыс. бойцов и командиров через две недели неравных боев в строю остались чуть более тысячи.



Хранитель музея – автор множества статей, серии очерков "Во имя Победы", книги "Западноказахстанцы в годы суровых испытаний". И никакому подсчету не поддается количество студентов и школьников, которых он заинтересовал историей родного края, приобщил к ее изучению.



Поздравление Лидера нации и подарок к Новому году Нурлан Ногаев вручил также Бисену Жумагалиеву. Ветерану войны и труда – за 90, но он продолжает трудиться, работая советником акима области. Поэтому встречаются они регулярно, но эта встреча была особенно сердечной.



Какой праздник без музыки? Поэтому Нурлан Аскарович взял в руки домбру. Музыка, а тем более народная, располагает к искренности и воспоминаниям. Бисен Жумагалиевич воевал на Ленинградском фронте, был снайпером, заместителем политрука. Война стала для него еще и школой журналистики. Политуправлением фронта было принято решение об издании газеты на казахском и татарском языках. Первый номер "Отанды қорғауда" вышел к 25-й годовщине Октябрьской революции. Там, под вражескими пулями, знак равенства между словами "штык" и "перо" не было метафорой.



В послевоенные годы его организаторский талант пригодился на партийной работе. Умение дружить – это тоже талант. Долгие годы Бисен Жумагалиев дружил с Михаилом Шолоховым, семья которого была эвакуирована во время войны в Приуралье. Автор "Тихого Дона" любил приезжать в поселок Дарьинское Приурального района и в послевоенные годы. Здесь был открыт единственный прижизненный музей писателя.



"Шолохов в Казахстане" – так называется книга Жумагалиева, в которой он вспоминает о встречах с Михаилом Александровичем. В течение многих лет казахстанская делегация, возглавляемая ветераном, принимала участие в Вешенском фестивале "Шолоховская весна".

Победителям российского конкурса школьников "Шолоховский родник", в котором, к слову, не однажды побеждала команда ребят из Дарьинского, вручается кубок имени Бисена Жумагалиева.



С благодарностью приняв поздравление, ветеран говорил о том, что рад успехам, происходящим в стране и в области. Приуралье успешно развивается, возводятся производственные и социальные объекты, люди справляют новоселья в новых квартирах. Все это возможно только в условиях дружбы и стабильности, которые Президент Нурсултан Назарбаев, возглавляющий Ассамблею народа Казахстана, называет нашими главными завоеваниями.



