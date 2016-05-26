​Благодарная память

Неудивительно, что даже спустя 71 год после окончания войны проект Архива Президента РК «Военнопленные казахстанцы Второй мировой войны: литература, источники и база данных» и открытие веб-ресурса www.tutkyn.kz стали для нашего общества значимым событием.

Сайт открыли в честь 70-летия Победы, и буквально за год он вырос до 35 тыс. фамилий казахстанцев, в годы войны попавших в плен. В базу данных вписаны их фамилии и имена, даты рождения и смерти, национальность, сведения о пленении, названия лагерей, места их захоронений и профессии.

Также на сайте есть подрубрика «Источники и литература», в которой содержится Книга памяти «Арманда кеткен боздақтар»; информация о концлагерях; персональные карточки на рядовых, попавших в плен; список воинов 106-й Национальной кавалерийской дивизии. Благодаря сведениям, ставшим широко доступными, о достоверной судьбе своих предков узнали многие.

Так, житель Астаны Ержан Молдабеков теперь может с гордостью рассказывать своим потомкам, что его дед Шаймерден Абрахманов попал в плен, но не сдался врагу и не стал предателем. Он погиб в плену 24 марта 1944 года, а не пропал без вести, как ранее сообщали семье. Сведения о захоронении своего родственника Сейдахмета (Сеидахмада) Кабдолина (Кабдулина) нашла и жительница Восточно-Казахстанской области Айнагуль Сыдыкова: он был похоронен 28 декаб­ря 1941 года в Гродно, где состоялся его последний бой. Павлодарец Канат Иманберлинов тоже обратился в архив и обнаружил сведения о деде Ками Иманберлинове: его предок храбро сражался, но попал в плен, где и умер. В семьях этих солдат гордятся их славной боевой биографией.

Бывшая учительница из Восточного Казахстана Макен Рахимова также не желала мириться с мыслью, что ее отец Рахым Аксакалов пропал без вести. И продолжала поиски в разных инстанциях. Неизвестной осталась и судьба ее родного дяди Тусупбека Аязбаева. Архив Президента РК занялся поиском этих солдат, в том числе в обобщенном банке данных «Мемориал». Перепробовали массу версий написания их фамилий и выяснили, что Рахыма Аксакалова ошибочно записали, как «Рахим Аксаполов». С ошибкой указана и дата его рождения. Только дополнительно записанная информация о супруге погибшего воина Кульзаде Ветехановой (Есимхановой) поставила точку в поиске. Пожилая дочь наконец узнала, что отец был храбрым солдатом и умер от ран 7 апреля 1944 года. Первичное место захоронения – Украина, Волынская область, деревня Черкасы. Нашли информацию и о Тусупбеке Аязбаеве: его тоже неверно записали как «Тусукбек Аясбаев». Отважный воин погиб в бою 19 марта 1944 года. Место его захоронения также в Украине, в Винницкой области, в городе Жмеринке, на восточной окраине станции.

Директор Архива Президента РК Борис Джапаров в связи с этим сказал: судьбы пропавших без вести воинов наконец обрели конкретные черты: они мужественно сражались и погибли во имя мирного неба над нашими головами. Они сполна исполнили долг.

В благодарность за Великий подвиг наших предков поисковую работу необходимо продолжать столько, сколько потребуется. Как это сделала Макен Рахимова, посвятившая многие годы тому, чтобы почтить память отца-героя и вписать в историю Второй мировой войны его вклад в Победу.