Благодарность Мастеру

Рубен Суренович – уникальная личность: почти 40 лет он руководил Национальным академическим русским театром драмы им. М. Ю. Лермонтова – и это беспрецедентный случай в истории отечественного театрального искусства. Он поставил порядка ста спектаклей. Был лауреатом Национальной театральной премии «Сахнагер-2018», независимой премии «Платиновый Тарлан», премии «Алтын Адам». Имя Рубена Андриасяна вошло в золотой фонд казахстанской культуры.

С большой теплотой вспоминали Рубена Суреновича его друзья, коллеги-актеры, режиссеры, писатели, многочисленные поклонники его творчества, которые собрались у дома, где в последние годы жил Мастер. На церемонию из Америки прилетели его дочери Анна и Карина.

Рубен Суренович умел открывать таланты, был великолепным педагогом, многие его ученики играют сейчас на лермонтовской сцене, обрели заслуженное признание. В их числе – директор театра, заслуженный деятель Казахстана Юрий Якушев, по словам которого Андриасян создал его судьбу, срежиссировал ее:

– Благодаря Рубену Суреновичу театр стал и моей биографией. Пусть эта мемориальная доска будет напоминанием не только о прекрасном режиссере, но и о нашем театре. Пока театр жив, дело Мастера будет продолжено.

Нынешний худрук театра, заслуженный артист РК Дмитрий Скирта стал преемником Андриасяна еще при его жизни.

– Рубен Суренович умел видеть не только то, что из себя представляет человек, но и то, каким он может стать, – сказал он. – Я очень благодарен ему за доверие, которое стало не просто знаком внимания, а обязательством, профессиональным и человеческим.

Заслуженная артистка РК Татьяна Банченко дольше всех работала с Рубеном Суреновичем – со времен, когда он был главным режиссером ТЮЗа – и с гордостью называет его своим учителем. Народная артистка РК Ирина Лебсак также считает, что актрисой ее сделал Андриасян:

– Когда Рубен Суренович ушел из жизни, чтобы не было так больно, я решила для себя, что он просто уехал на длительные гастроли. Уход человека такого масштаба, конечно, требует увековечивания его заслуг, но куда важнее, что память о нем осталась в сердцах его близких, друзей, коллег, учеников. Мой личный памятник Рубену Суреновичу – в моем сердце, и на нем золотыми буквами выгравировано одно слово – «благодарю».

Рубен Андриасян – целая эпоха многонационального театрального искусства Казахстана. Казалось бы, парадокс: армянин приехал в Казахстан,­ где возглавил русский театр драмы, при этом работал и в казахском театре, ставил спектакли на государственном языке. Хотя, как мне кажется, никакого парадокса нет: «искусство» – понятие глобальное, оно существует вне времени, вне границ и языковых барьеров.

Рубен Суренович любил повторять, что в театр не поступают, а попадают, как под трамвай. Однажды – и на всю жизнь. Его судьба удивительным образом переплелась с историей алматинского театра. Они даже на свет появились в один день – 31 октября. Правда, театр опередил своего верного рыцаря на пять лет, впервые открыв занавес в 1933 году. Но они так долго существовали вместе, что теперь с полным правом Лермонтовский театр можно назвать и театром Андриасяна, неслучайно его именем названа основная сцена.

Анна, дочь Рубена Суреновича, назвала день открытия мемориальной доски очень важным для их семьи:

– Это не только дань уважения, но и возможность выразить, как много он для нас значит. Сегодня мой отец стал частичкой Алматы. Спасибо ему за все.

А Карина Андриасян добавила:

– Мы очень рады, что сегодня именно здесь, в городе, в котором папа прожил большую часть своей профессиональной жизни, есть место, куда можно прийти и отдать ему дань памяти.

Инициатором установки мемориальной доски стала вдова режиссера Валентина Ивановна, которая по состоянию здоровья не смогла приехать в Алматы. Изготовление памятного знака взял на себя родной театр, а воплотил образ режиссера в бронзе алматинский скульптор Эдуард Казарян.

Рубен Суренович Андриасян ушел из жизни в мае 2022-го, последний год жизни он провел с семьей в Америке, где находился на лечении. Там умер и похоронен. Семья Андриасяна сейчас живет в Хьюстоне.