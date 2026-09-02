Благодарность Мастеру

В Алматы на фасаде дома, расположенного в районе Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, открыта памятная доска в честь народного артиста РК, лауреата Государственной премии, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Парасат», «Отан», российского ордена «Дружбы», профессора Рубена Андриасяна.
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