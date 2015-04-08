Благодарность от FIS Свежий выпуск 666 Юрий МАКАРОВ

Пресс-служба акимата в своем сообщении приводит текст этого документа. «...Мы высоко оценили приложенные городом Алматы усилия для проведения чемпионата на достойном уровне и создания праздничной атмосферы фестиваля для участников. Желаем вам удачи в заявочной кампании на право проведения зимних Олимпийских игр 2022 года», – отмечается в письме.

Высокий уровень проведения мирового первенства наряду с FIS в ходе самих соревнований отмечали и ведущие зарубежные эксперты, члены международных судейских и спортивных делегаций, атлеты. Приятной неожиданностью для них стало уникальное место расположения лыжной трассы – в непосредственной близости к комплексу трамплинов, удобство и доступность. Гости обратили также внимание на кратчайшие сроки и высокое качество строительства лыжных трасс.