​Благодарность от Генсека

Высокая оценка Генерального секретаря стала наглядным подтверждением растущего мирового авторитета Казахстана и национального вуза, его узнаваемости в международном образовательном пространстве. А еще – приятным сюрпризом к Новому году для всего коллектива университета. В письме выражается признательность вузу как важному партнеру в решении глобальных вызовов современности. «Я с нетерпением жду, чтобы приступить к совместной работе с Вами по построению прочного благополучия всего человечества», – говорится в письме. И отмечается высокая роль КазНУ как Глобального хаба ООН «Академическое влияние» (UNAI) в продвижении принципов и инициатив ООН и создании дружественной атмосферы. Национальный вуз, как подчеркивается в благодарственном адресе, помогает обеспечивать открытость и прозрачность в деятельности Организации как медиатора и созидательного «моста» в решении проблем цивилизации. «Для того чтобы мечты и стремления основателей ООН исполнились, нам предстоит большая совместная работа. Для меня честь посетить Казахский национальный университет им. Аль-Фараби сразу, как только мой график позволит это сделать», – выразил пожелание Антониу Гутерреш.
КазНУ им. Аль-Фараби, возглавляя Глобальный хаб ООН «Академическое влияние» и Региональный хаб ЮНЕСКО по устойчивому развитию в Центральной Азии, эффективно выполняет миссию, возложенную ООН. Поэтому не случайно казахстанский университет стал единственным среди вузов СНГ, кто удостоился высокой чести открыть секцию на Глобальном саммите RIO+20 в поддержку энергоэкологической стратегии, инициатив «Зеленый мост» и G-Global Президента РК Нурсултана Назарбаева. Реализуя цели развития, казахстанский вуз успешно сотрудничает с Колумбийским университетом по программе подготовки специалистов по устойчивому развитию MDP Global Classroom. И стал важной частью всемирной студенческой программы-игры «Модель ООН – Новый шелковый путь».
КазНУ признан одной из эффективных площадок по реализации многих инициатив и масштабных проектов международного уровня по решению глобальных проблем. Так, вуз инициировал создание международного консорциума университетов по вопросам устойчивого развития, выступил организатором III форума ректоров университетов Азии, придав мощный импульс интеграционным образовательным процессам в регионе, принимал активное участие в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, открыв секцию «Аль-Фараби – философ цивилизаций» и представив концепцию развития добродетельного общества. Эти и другие инициативы получили поддержку и широкий отклик зарубежной научной элиты.