​Благодарность от Генсека

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Высокая оценка Генерального секретаря стала наглядным подтверждением растущего мирового авторитета Казахстана и национального вуза, его узнаваемости в международном образовательном пространстве. А еще – приятным сюрпризом к Новому году для всего коллектива университета. В письме выражается признательность вузу как важному партнеру в решении глобальных вызовов современности. «Я с нетерпением жду, чтобы приступить к совместной работе с Вами по построению прочного благополучия всего человечества», – говорится в письме. И отмечается высокая роль КазНУ как Глобального хаба ООН «Академическое влияние» (UNAI) в продвижении принципов и инициатив ООН и создании дружественной атмосферы. Национальный вуз, как подчеркивается в благодарственном адресе, помогает обеспечивать открытость и прозрачность в дея­тельности Организации как медиатора и созидательного «моста» в решении проб­лем цивилизации. «Для того чтобы мечты и стремления основателей ООН исполнились, нам предстоит большая совместная работа. Для меня честь посетить Казахский национальный университет им. Аль-Фараби сразу, как только мой график позволит это сделать», – выразил пожелание Антониу Гутерреш.

КазНУ им. Аль-Фараби, возглавляя Глобальный хаб ООН «Академическое влияние» и Региональный хаб ЮНЕСКО по устойчивому развитию в Цент­ральной Азии, эффективно выполняет миссию, возложенную ООН. Поэтому не случайно казахстанский университет стал единственным среди вузов СНГ, кто удостоился высокой чести открыть секцию на Глобальном саммите RIO+20 в поддержку энергоэкологической стратегии, инициатив «Зеленый мост» и G-Global Президента РК Нурсултана ­Назарбаева. Реализуя цели развития, казахстанский вуз успешно сотрудничает с Колумбийским университетом по программе подготовки специа­листов по устойчивому развитию MDP Global Classroom. И стал важной частью всемирной студенческой программы-игры «Модель ООН – Новый шелковый путь».

КазНУ признан одной из эффективных площадок по реализации многих инициатив и масштабных проектов международного уровня по решению глобальных проб­лем. Так, вуз инициировал соз­дание международного консорциума университетов по вопросам устойчивого развития, выступил организатором III форума ректоров университетов Азии, придав мощный импульс интеграционным образовательным процессам в регионе, принимал активное участие в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, открыв секцию «Аль-Фараби – философ цивилизаций» и представив концепцию развития добродетельного общества. Эти и другие инициативы получили поддержку и широкий отклик зарубежной научной элиты.

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