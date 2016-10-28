​Благодарность ветеранам

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны войны и труда, почетные жители региона. Для них подготовили концерт и праздничный обед.

С. Кулагин подчерк­нул, что забота о старшем поколении – одно из важнейших направлений политики, проводимой Главой государства. «За годы независимости страны мы прошли колоссальный путь развития, достигнуты высокие результаты в улучшении качества жизни населения, и в этом, наши дорогие ветераны, есть и ваша большая заслуга», – сказал глава региона.

С каждым годом, отметил он, государством делается все возможное для улучшения социального положения ветеранов, создания благоприятных условий для их участия в экономической, общественной, культурной и духовной жизни страны, увеличивается количество государственных услуг для пожилых людей, решаются жилищные проблемы ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня в Акмолинской области проживают более 100 тыс. пенсионеров, в том числе 138 ветеранов Великой Отечественной войны, 7 102 труженика тыла и 1 422 ветерана, приравненных к участникам войны.