​Благодарность за доверие

Екатерина Бескорсая, Павлодар

Это уже 29-й подобный центр, созданный в регионе в рамках партийного проекта. Но прежде коворкинги размещались в школах, колледжах, библиотеках, в воинской части, а ПНХЗ стал первым промышленным предприятием, где откликнулись на инициативу партии «Нұр Отан». Это стало возможным и благодаря тому, что в конце прошлого года на заводе создали отделение молодежного крыла «Жас Отан». Сегодня здесь 100 активистов.

– Почти треть всех рабочих ПНХЗ – 493 человека – молодые люди, – рассказывает председатель заводской ячейки «Жас Отан» Гульмарал Махабил. – В прошлом году наш коллектив пополнился еще 47 молодыми специалистами. Многие из них – активисты. Ячейка работает по четырем направлениям: инновации, спорт, социальная сфера и культурно-массовые мероприятия.

Bilim ortalyǵy оборудован компьютерами с выходом в Интернет, телевизором с функцией «Смарт» для проведения презентаций. Предполагается, что центр станет местом встреч для получения новых знаний, обмена идеями. Кстати, уже в день открытия коворкинга для молодых сотрудников завода здесь прошел командообразующий тренинг, провел его управляющий партнер московской компании BusinessSkills Андрей Равицкий.

По словам председателя областного филиала МК «Жас Отан» Саниры Жусуповой, у молодых павлодарцев масса креативных идей, которые они намерены реа­лизовать в Год молодежи. Пока жасотановцы всех секретов не раскрывают, но заверяют: составляя план работы, постарались учесть интересы самых разных жителей области.

– Гордимся, что Елбасы оказал нам доверие, предоставив массу возможностей для развития в Год молодежи, – говорит Санира. – В декабре прошлого года мы вместе с первым заместителем председателя областного филиала партии «Нұр Отан» Николаем Дычко объе­хали города и районы области, побывали в сельских округах, аулах и поселках, собрали много информации. Хочу заверить, что сельская молодежь своей активностью ничем не отличается от городской и готова предлагать самые разные проекты.

Сейчас молодежное крыло партии в Павлодарской области насчитывает более 13 тыс. человек. Это студенты, госслужащие, предприниматели, рабочая молодежь, музыканты, художники, учителя и врачи. Среди них более 100 активистов, которые составляют костяк областного «Жас Отан».

