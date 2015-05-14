Благодарность за поздравления Свежий выпуск 973

Д. Руссефф направила поздравления от имени всего народа Бразилии и от себя лично. «Я вновь хочу отметить желание продолжать работу с Вами для укрепления наших двусторонних отношений и поиска новых возможностей для сотрудничества между Бразилией и Казахстаном», – говорится в поздравлении, процитированном в сообщении пресс-службы Главы государства.



Поздравление по поводу избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Респуб­лики Казахстан поступило от Президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Д. Зума направил искренние поздравления от имени правительства и народа Южной Африки. «Хочу подтвердить свое удовлетворение установившимся отношениям между нашими странами и народами. Я убежден, что наши долгосрочные отношения получат дальнейшее развитие и процветание под Вашим умелым руководством», – говорится в телеграмме.



Поздравление по поводу избрания ­Нурсултана Назарбаева Президентом Казахстана поступило от Премьер-министра Новой Зеландии Джона Ки.

Д. Ки подчеркнул, что Казахстан и Новая Зеландия являются активными участниками мирового сообщества. «Мы разделяем многие интересы, в том числе касательно ядерного разоружения, возобновляемой энергии, а также влияния климатических изменений», – говорится в письме.

Премьер-министр Новой Зеландии пожелал Нурсултану Назарбаеву успехов на президентском посту, а также в кампании по избранию Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, сообщила пресс-служба Главы государства.



В адрес Нурсултана Назарбаева поступили поздравления в связи с победой на президентских выборах от ведущих политиков из различных стран мира, глав международных организаций, руководителей компаний и организаций, общественных объединений, а также граждан нашей страны.

В частности, как сообщает пресс-служба Главы государства, Президент Сирийской Арабской Респуб­лики Башар Аль-Асад поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах от себя лично и от имени сирийского народа.

«Волеизъявление народа Казах­стана в избрании Вас Президентом – это показатель продолжения курса стабильности, развития и сплоченности, а также подтверждение доверия к Вам всего населения, что убедительным образом указывает на его единство», – говорится в поздравлении.

Премьер-министр Королевства Бутан Тшеринг Тогбей от имени народа страны и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с переизбранием на пост Президента.

«Ваша победа является свидетельством успешного достижения поставленных задач за последние два десятилетия, а также показателем поддержки и доверия Вашему лидерству со стороны населения», – говорится в поздравлении.

Т. Тогбей пожелал Нурсултану Назарбаеву неиссякаемой энергии, а народу Казахстана – дальнейшего развития и процветания.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациано Да Силва от себя лично и от имени возглавляемой им структуры поздравил Нурсултана Назарбаева с переизбранием на высшую долж­ность государства, выразив наилучшие пожелания здоровья и успехов в выполнении важных функций, а также счастья и процветания – народу Казахстана.

Представители фонда «Премии мира Шелкового пути» подчеркнули, что под руководством Нурсултана­ Назарбаева Казахстан достиг успехов в своем социально-экономическом развитии.

«Нурсултан Назарбаев является признанным во всем мире выдающимся государственным руководителем. Его инициативы по соз­данию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Шанхайской организации сотрудничества стали выдающимся вкладом в диа­лог и консультации между странами, укрепление взаимодоверия, поддержание мира и стабильности в регионе. Уверены, что под руководством Нурсултана Назарбаева­ Казахстан, вне всяких сомнений, достигнет еще больших новых успехов», – пишут авторы.

Губернатор штата Северная Дакота США Д. Дэлримпл отметил наличие многих направлений сотрудничества с Казахстаном, особенно в сфере сельского хозяйства.

Д. Дэлримпл также направил Нурсултану Назарбаеву наилучшие пожелания в работе, выразив на­дежду на дальнейшее развитие торговых возможностей между Казахстаном и Северной Дакотой.

В свою очередь сенатор США Д. Ховен обратил внимание на растущую динамику взаимодействия.

«Очень важно поддерживать между нашими странами высокий уровень торговых отношений в области сельского хозяйства. В связи с Вашим переизбранием я с нетерпением жду продолжения работы для дальнейшего плодотворного сотрудничества», – говорится в письме.

Член палаты лордов парламента Великобритании М. Доббс выразил надежду, что победа ­Нурсултана Назарбаева на президентских выборах обеспечит дальнейшее благо­получие казахстанского народа и откроет эру новых достижений и процветания нашей страны.

«Убежден, что Ваше переизбрание будет способствовать укреплению крепнущей и значимой дружбы между Вашей страной и Соединенным Королевством», – пишет автор.

В своем поздравлении специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М. Швыдкой подчеркнул, что убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о признании народом Казахстана заслуг Нурсултана­ Назарбаева в деле укреп­ления социально-экономического благополучия страны и усиления ее международного авторитета.

«Бесспорны успехи Казахстана во всех сферах жизни. Все более важную и заметную роль республика играет и в области международного гуманитарного сотрудничества, сохраняя при этом самобытные национальные традиции», – говорится в письме.

Председатель совета директоров компании «Чалык Холдинг» А. Чалык подчеркнул важность победы Нурсултана Назарбаева на президентских выборах для спокойствия и стабильности страны. Он также обратил внимание на всестороннее развитие Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева, благодаря чему страна представляет собой самую крупную экономику Центральной Азии.

Основатель «Благотворительного фонда Фон Рогге» О. Игалс-Рогге поздравил Нурсултана Назарбаева­ с избранием на пост Президента, пожелав продолжить намеченный курс на обеспечение дальнейшего процветания нашей страны.

В своем письме руководители ряда общественных фондов, молодые активисты Алматы, а также деятели культуры Казахстана от имени молодежи города поздравили ­Нурсултана Назарбаева с победой на состоявшихся президентских выборах.

«В своем Послании народу Казахстана «Нұрлы жол» Вы представили масштабные изменения, которые охватывают все сферы, а также представляют собой путь модернизации, обеспечивающий постоянное развитие страны. Глядя на это, мы осознаем всю сложность стоящих перед нами задач. Уверены, каждый казахстанец достоин того, чтобы стать гражданином «Мәңгілік Ел», – пишут авторы.

Е. Альпиев, сыгравший роль юного Нурсултана в фильме «Небо моего детства», поблагодарил Главу государства за вклад в развитие Казахстана, пожелал Президенту крепкого здоровья, а нашей стране – мира и спокойствия.

Поздравления в связи с победой Нурсултана Назарбаева на президентских выборах также направили ветеран Великой Отечественной войны К. Косаков из с. Каракемер Алматинской области, председатель совета ветеранов-учителей Уральска С. Имангалиева, В. Хомякова из Темиртау Карагандинской области, жители Кызылорды – Х. Кунанкараев и С. Шымыркулов, У. Абдиреимов из с. Сарыкемер, Е. Серикбай­улы из с. Ульгили и ученица школы с. Мойынкум Жамбылской области А. Муслимова, ученица 7-го класса школы № 53 им. М. Габдуллина с. Жана Турмыс Южно-Казахстанской области А. Улкожаева, ученица 6-го класса школы № 17 Сарани Карагандинской области У. Серикбаева, ученица 4-го класса школы-лицея им. Н. Островского Сарканда Алматинской области Т. Унербаева.

Пожелания в оригинальной стихотворной форме были получены от жительницы Алматы Г. Утегалие­вой и ученицы 11-го класса школы им. С. Бердыкулова с. Узынагаш Алматинской области З. Ыскаковой.

Внимательно ознакомившись с поступившей за последние недели корреспонденцией, Глава государства выражает всем авторам писем и телеграмм искреннюю благодарность за поздравления и пожелания.

