Благодарностьот земляков

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
По традиции он проходил у павильона Победы областного этнографического природно-ландшафт­ного музея, где под открытым небом находятся уникальные образцы военной техники, в том числе периода Великой Отечественной войны.
Председатель областного филиала республиканской общественной организации «Ветераны ВС» Токен Билялов вручил почетные грамоты и памятные медали имени дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова и первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова 44 восточноказахстанцам. Сразу после церемонии награждения состоялся праздничный концерт, по завершении которого виновники торжества и гости праздника отведали солдатской каши.
Во всех городах и районах Восточно-Казахстанской области в этот день также проходили мероприя­тия, посвященные 23-й годовщине Вооруженных сил РК и 70-летию Великой Победы. В Курчумском районе торжественно открыли Мемориал Славы, увековечивший имена земляков, погибших на полях сражений в Великую Отечественную войну. Жители поселков Сартерек и Кенсай Зайсанского района устроили большой праздник в честь открытия монументов «Туған жерге тағзым».
Восточноказахстанцы стали участниками коллективных просмотров прямой трансляции парада Вооруженных сил РК в Астане.
– Нам продемонстрировали силу и мощь нашей любимой Родины, – говорит председатель городского совета ветеранов Алимхан Абдыкалыков. – Отрадно, что рядом с ветеранами войны и аксакалами в это время находилась молодежь.
Стоит отметить, что одной из самых многочисленных делегаций, прибывших в Астану для участия в параде, стала восточноказахстанская. Для 18 участников Великой Отечественной войны по поручению главы региона Даниала Ахметова выделили отдельный самолет.

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