Благодарны спасателям

Еще сохраняется возможность перелива воды через гребень плотины Сергеевского водохранилища, но в целом она отступает. Уже несколько дней назад в полном объеме восстановлено движение по дороге районного значения Петропавловск – Прибрежное. В областном центре пик паводка пришелся на 3 мая, когда оказались подтоплены 42 частных подворья, в том числе 6 жилых домов.

Во время разлива специальные посты отслеживали ситуацию, информация системно доводилась до соответствующих инстанций и оперативных дежурных российского МЧС по Тюменской области. Сегодня под водой остаются три подворья (но не дома) в поселке Кожзавод.

Со дня на день ожидается восстановление полноценного сообщения с поселком Заречным. Надо отметить, что дни, проведенные зареченцами на островном положении, практически не сказались на их привычном ритме жизни. Через подтопленный участок дороги людей перевозили на повышенной проходимости «Урале», жители были обеспечены продовольствием и медицинской помощью, полицейские охраняли порядок.

Теперь от населения в адрес министерства и департамента по ЧС поступают благодарственные письма. Индивидуальные и коллективные, как, например, от предпринимателей Владимира Киселева, Надежды Леготиной, Галины Зайцевой. «В сложной обстановке, – пишут они, – личный состав ДЧС СКО круглосуточно оказывал нам помощь в перевозке продуктов питания, медикаментов, средств первой необходимости. Благодаря этому мы не ощутили нехватку в чем-либо, ни один человек не был оставлен без внимания!»

А ведь именно внимание делает работу спасателей особенно ценной в глазах людей, от того такой сердечностью веет от письма пенсионеров Валентины и Геннадия Гнусиных. Когда к их дому подступила вода, работники службы ЧС немедленно провели установку деревянных настилов, а потом ежедневно навещали, неоднократно звонили по телефону, интересовались, как там чувствуют себя старики, не нуждаются ли в чем.

В аналогичной ситуации оказались супруги Визеровы (она – пенсионерка, он – инвалид): вода во дворе выше колен, на болотные сапоги денег нет, но передвигаться-то надо. Акимат выделил помосты, а сотрудники ДЧС уложили их от порога через двор – и дальше вдоль улицы, дав возможность супругам свободно перемещаться.

Больше всего половодье потрепало нервы дачникам. Послушать их – диву даешься, как много народа именно в прошлом году вложило массу денег в ремонт своих «фазенд», расслабившись после нескольких лет без разлива. Но вот вновь грянуло, затраты пошли прахом. Ладно, с природой не поспоришь, однако срок половодья мог, по общему мнению, быть и намного короче, имей вода возможность течь, как ей природой положено. Но объездная дорога, проложенная через плотину Петропавловского гидроузла, стала мощной дамбой, на­дежно перекрывшей естественный сток.

После ее строительства огромная площадь под городом фактически выведена из оборота – при половодье даже полностью открытый, как сейчас, створ гидроузла – что игольное ушко. Меж тем после двух недель начинается вымокание насаждений, а это для дачников уже настоящая беда.

«Минует или придется все с нуля начинать?» – гадают горожане, глядя на затоп­ленные участки. И задаются вопросом: «Неужели составители проекта не были способны учесть это обстоятельство? И не лучше ли сейчас исправить ситуацию, проложив под объездной дорогой несколько мощных труб, обеспечиваю­щих быстрый сброс лишней воды? Право, стоит один раз понести затраты, все равно они окажутся меньше, чем те, что мы несем сообща».

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

фото Николая ЖУРАВЛЕВА