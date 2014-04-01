Благодарны за мудрую политику

Мы живем в многонациональном обществе, в котором никто не ущемляется в правах. Официально наше объединение было зарегистрировано еще в 1999 году. В нем состоят представители двух национальнос­тей – татар и башкир, так как их исторические корни настолько переплелись, что разделить их просто невозможно. Удивительное слияние традиций и культуры подтверждается самой жизнью. На древней казахской земле мы живем большой дружной семьей, собираемся вместе на праздники, свадьбы, сабантуи, Курбан-айт.

Мы стараемся следовать традициям и обычаям наших предков, которые объединяют представителей самых разных национальностей. Во многом нам помогает совет старейшин, созданный при ЭКО несколько лет назад. Наши аксакалы – истинные хранители родного языка, они активно приобщают молодежь к языковому, культурному и духовному возрождению. Воспитывая детей, мы не забываем о преемственности поколений. Активисты объединения ежегодно устраивают чествование ветеранов войны и труда, оказывают посильную помощь малообеспеченным семьям. Кроме того, благодаря центру «Шатлык» сотни актюбинских мальчишек и девчонок получили возможность побывать на своей исторической родине, а многие выпускники школ – получить дальнейшее образование в высших учебных заведениях Татарстана и Башкортостана. При объединении под шаныраком областного Дома дружбы успешно действует воскресная школа, в которой, помимо родного языка, изучают государственный – казахский.

Есть при ЭКО также самодеятельный коллектив песни и танца. Он был создан задолго до официальной регистрации объединения. Еще в 1988 году татарскому ансамблю «Язгы моннар» под руководством Максута Хисамутдинова было присвоено звание народного. Позже еще один его руководитель, Лилия Ибрагимова, была удостоена награды Президента РК за творческие достижения в области культуры. С 1995 года при ансамбле был создан детский татарский ансамбль «Сайлян». Сегодня «Язгы моннар» принимает активное участие во всех праздничных мероприя­тиях, ежегодных фестивалях дружбы народов Казахстана, укрепляя мир и межнациональное согласие.

При содействии местных исполнительных органов объединение поддерживает тесное сотрудничество с исторической родиной. В 2012 году, к примеру, при поддержке руководства области, секретариата АНК региона, посольства России в Казахстане и полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан впервые в Актобе прошел республиканский праздник Сабантуй. В рамках мероприятия были также проведены заседание президиума Ассоциации татарских и башкирских этнокультурных объединений Казахстана и выездное заседание Исполкома Всемирного конгресса татар. Для участия в праздновании Сабантуя в область прибыли официальные делегации в количестве 250 человек из Республики Татарстан во главе с Премьер-министром Ильдаром Халиковым и Республики Башкортостан, возглавляемой заместителем председателя Государственного собрания – Курылтая РБ Рафаилом Зинуровым. На мероприятие были приглашены депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Ассамблеи народа Казахстана, свыше ста членов татарских и башкирских этнокультурных объединений из всех регионов страны. В общей сложности Актобе собрал более 500 участников Сабантуя. Главное торжество прошло тогда в Парке им. Первого Президента страны, где расположились 18 этнодеревень, условно разделенные на «Славянский» и «Восточный» дворы, которые привлекли внимание посетителей национальным колоритом и национальной кухней. Мас­тера прикладного искусства, художники города и районов области порадовали горожан и гостей сувенирами и поделками. Добрый дух, самобытность праздника объединили вокруг себя людей всех национальнос­тей, способствовали взаимообогащению культур. В текущем году мы намерены провести ряд значимых общественно-культурных мероприятий совместно с другими 18 этнокультурными объединениями области, направленных на укрепление дружбы, единства и межнацио­нального согласия в нашем общем доме.

Равиль КУРБАНГАЛИЕВ, председатель татаро-башкирского этнокультурного объединения «Шатлык», Актобе