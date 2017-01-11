Статьи Благодарный звон колоколов Сергей Горбунов

Это стало событием не только для Павлодарской епархии, тех, кто возводил храм Архистратига Михаила, и спонсоров стройки, но и для прихожан, которые до отказа заполнили храм в день торжества. Так завершилось благое дело, начатое весной 2013 года.



Чин великого освящения возглавили глава Митрополичьего округа Русской православной церкви в Респуб­лике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, управляю­щий Павлодарской епархией епис­коп Павлодарский и Экибас­тузский Варнава и епис­коп Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий. После окончания этого священнодействия состоя­лась церемония торжественного открытия храма, в которой приняли участие аким облас­ти Булат Бакауов, секретарь областного маслихата Владимир Берковский, меценаты и строители.



В настоящее время на территории региона зарегист­рированы 23 православные общины, в том числе 6 в областном центре. Храм Архистратига Михаила возведен потому, что православным Павлодара стало тесно в действующих Благовещенском соборе и Хрис­торождественской церкви­. Возведение культового сооружения­ шло нелегко, так как не хватало средств на ведение работ.



Был создан общественный фонд «Строительство храма», директором которого стал руководитель общественного фонда «Павлодар – наш общий дом» Евгений Азаров, а председателем – епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава. Они провели большую работу по поиску спонсоров и средств, в результате чего около 500 млн тенге перечислили на строительство храма более 20 тыс. милосердных людей.



Это были не только коллективы крупных и малых производств области и других регионов, но и пожертвования отдельных граждан. В списке благодетелей значатся, например, бывший житель области, а ныне московский бизнесмен Геннадий Шамкин, пожертвовавший 200 млн тенге. Мама 8-летнего Миши из областного центра принесла в церковь его копилку. Мальчик собирал деньги на игрушку, но, услышав, что в городе жерт­вуют на храм, попросил маму отнести и его копилку.



Во время торжественной церемонии Булат Бакауов подчеркнул, что к возведению храма причастны многие павлодарцы, в том числе те, кто живет за пределами региона. И потому можно сказать, что новая церковь построена всем миром.



И это так. Деньги на строи­тельство храма вносили не только православные, но и мусульмане, представители других вероисповеданий. А осенью прошлого года, накануне Дня духовного согласия, в Павлодаре прошел субботник по благоустройству и озеленению территории церкви. Деревья возле храма посадили духовные лидеры различных конфессий. Свой вклад в то, чтобы храм Архистратига Михаила был возведен и начал работать, внесла и пресса. В частности, «Казахстанская правда», которая держала на контроле ход работ и в серии материалов поднимала злободневные вопросы стройки и поиска средств.



Такие события, как открытие храма, отметили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и аким области Булат Бакауов, являются ярким свидетельством возрождения духовных традиций казахстанского общества и межконфессионального согласия. Не раз в ходе торжеств отмечалась большая роль Главы государства в духовном согласии граждан, в мире и дружбе народа, царящих в Казахстане.



…Служба закончилась, и над Павлодаром поплыл, устремляясь ввысь, неповторимый перезвон колоколов.

