Статьи

Благодарный звон колоколов

Сергей Горбунов
Это стало событием не только для Павлодарской епархии, тех, кто возводил храм Архистратига Михаила, и спонсоров стройки, но и для прихожан, которые до отказа заполнили храм в день торжества. Так завершилось благое дело, начатое весной 2013 года.

Чин великого освящения возглавили глава Митрополичьего округа Русской православной церкви в Респуб­лике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, управляю­щий Павлодарской епархией епис­коп Павлодарский и Экибас­тузский Варнава и епис­коп Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий. После окончания этого священнодействия состоя­лась церемония торжественного открытия храма, в которой приняли участие аким облас­ти Булат Бакауов, секретарь областного маслихата Владимир Берковский, меценаты и строители.

В настоящее время на территории региона зарегист­рированы 23 православные общины, в том числе 6 в областном центре. Храм Архистратига Михаила возведен потому, что православным Павлодара стало тесно в действующих Благовещенском соборе и Хрис­торождественской церкви­. Возведение культового сооружения­ шло нелегко, так как не хватало средств на ведение работ.

Был создан общественный фонд «Строительство храма», директором которого стал руководитель общественного фонда «Павлодар – наш общий дом» Евгений Азаров, а председателем – епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава. Они провели большую работу по поиску спонсоров и средств, в результате чего около 500 млн тенге перечислили на строительство храма более 20 тыс. милосердных людей.

Это были не только коллективы крупных и малых производств области и других регионов, но и пожертвования отдельных граждан. В списке благодетелей значатся, например, бывший житель области, а ныне московский бизнесмен Геннадий Шамкин, пожертвовавший 200 млн тенге. Мама 8-летнего Миши из областного центра принесла в церковь его копилку. Мальчик собирал деньги на игрушку, но, услышав, что в городе жерт­вуют на храм, попросил маму отнести и его копилку.

Во время торжественной церемонии Булат Бакауов подчеркнул, что к возведению храма причастны многие павлодарцы, в том числе те, кто живет за пределами региона. И потому можно сказать, что новая церковь построена всем миром.

И это так. Деньги на строи­тельство храма вносили не только православные, но и мусульмане, представители других вероисповеданий. А осенью прошлого года, накануне Дня духовного согласия, в Павлодаре прошел субботник по благоустройству и озеленению территории церкви. Деревья возле храма посадили духовные лидеры различных конфессий. Свой вклад в то, чтобы храм Архистратига Михаила был возведен и начал работать, внесла и пресса. В частности, «Казахстанская правда», которая держала на контроле ход работ и в серии материалов поднимала злободневные вопросы стройки и поиска средств.

Такие события, как открытие храма, отметили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и аким области Булат Бакауов, являются ярким свидетельством возрождения духовных традиций казахстанского общества и межконфессионального согласия. Не раз в ходе торжеств отмечалась большая роль Главы государства в духовном согласии граждан, в мире и дружбе народа, царящих в Казахстане.

…Служба закончилась, и над Павлодаром поплыл, устремляясь ввысь, неповторимый перезвон колоколов.

Популярное

Все
Талгарские инвалиды по зрению, живущие в аварийном бараке, надеются на помощь государства
Трудовой коллектив Риддерской ТЭЦ еще в прошлом году спрогнозировал ситуацию, когда теплоснабжение города перестанет быть надежным
Из-за буровзрывных работ в зоне рудной добычи Казахмыса остановлена работа единственной в регионе птицефабрики
Всегда ли правдив Айболит?
Когда-то в Северо-Казахстанской области действовал самый длинный в мире водопровод, он был даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса
Повышение базовой ставки повлекло увеличение доходности банковских депозитов, однако эксперты призывают вкладчиков не забывать о рисках
Модернизацию лифтов в Алматы планируют завершить к концу года
​​​​​​​В Лиге чемпионов сыграет «Астана»
​​​​​​​Перемены, не терпящие отлагательств
​​​​​​​Вспоминая Мухамеджана Сералина
​​​​​​​Правовая основа Справедливого Казахстана
​​​​​​​Сражение за жизнь
​​​​​​​Подготовка продолжается
Казахстан и Евросоюз намерены расширить стратегическое партнерство
​​​​​​​Путь к успеху
Спасатели борются с последствиями сильных дождей в Туркестанской области
​​​​​​​Еще шесть побед
​​​​​​​Быстрый лед
Хэллоуин must go on
​​​​​​​«Сладкая» зависимость
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Статьи
​​​​​​​Вспоминая Мухамеджана Сералина
Статьи
​​​​​​​В Лиге чемпионов сыграет «Астана»
Статьи
​​​​​​​Еще шесть побед
Статьи
​​​​​​​Сражение за жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]