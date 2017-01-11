Благодарный звон колоколов

Это стало событием не только для Павлодарской епархии, тех, кто возводил храм Архистратига Михаила, и спонсоров стройки, но и для прихожан, которые до отказа заполнили храм в день торжества. Так завершилось благое дело, начатое весной 2013 года.
Чин великого освящения возглавили глава Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, управляющий Павлодарской епархией епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава и епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий. После окончания этого священнодействия состоялась церемония торжественного открытия храма, в которой приняли участие аким области Булат Бакауов, секретарь областного маслихата Владимир Берковский, меценаты и строители.
В настоящее время на территории региона зарегистрированы 23 православные общины, в том числе 6 в областном центре. Храм Архистратига Михаила возведен потому, что православным Павлодара стало тесно в действующих Благовещенском соборе и Христорождественской церкви. Возведение культового сооружения шло нелегко, так как не хватало средств на ведение работ.
Был создан общественный фонд «Строительство храма», директором которого стал руководитель общественного фонда «Павлодар – наш общий дом» Евгений Азаров, а председателем – епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава. Они провели большую работу по поиску спонсоров и средств, в результате чего около 500 млн тенге перечислили на строительство храма более 20 тыс. милосердных людей.
Это были не только коллективы крупных и малых производств области и других регионов, но и пожертвования отдельных граждан. В списке благодетелей значатся, например, бывший житель области, а ныне московский бизнесмен Геннадий Шамкин, пожертвовавший 200 млн тенге. Мама 8-летнего Миши из областного центра принесла в церковь его копилку. Мальчик собирал деньги на игрушку, но, услышав, что в городе жертвуют на храм, попросил маму отнести и его копилку.
Во время торжественной церемонии Булат Бакауов подчеркнул, что к возведению храма причастны многие павлодарцы, в том числе те, кто живет за пределами региона. И потому можно сказать, что новая церковь построена всем миром.
И это так. Деньги на строительство храма вносили не только православные, но и мусульмане, представители других вероисповеданий. А осенью прошлого года, накануне Дня духовного согласия, в Павлодаре прошел субботник по благоустройству и озеленению территории церкви. Деревья возле храма посадили духовные лидеры различных конфессий. Свой вклад в то, чтобы храм Архистратига Михаила был возведен и начал работать, внесла и пресса. В частности, «Казахстанская правда», которая держала на контроле ход работ и в серии материалов поднимала злободневные вопросы стройки и поиска средств.
Такие события, как открытие храма, отметили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и аким области Булат Бакауов, являются ярким свидетельством возрождения духовных традиций казахстанского общества и межконфессионального согласия. Не раз в ходе торжеств отмечалась большая роль Главы государства в духовном согласии граждан, в мире и дружбе народа, царящих в Казахстане.
…Служба закончилась, и над Павлодаром поплыл, устремляясь ввысь, неповторимый перезвон колоколов.