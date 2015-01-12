Благодаря «дорожной карте» 655 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Одно из направлений «Дорожной карты занятости-2020» – программа молодежной практики, дополнительная господдержка выпускников вузов, колледжей и лицеев. Желающим получить работу Центр занятости населения помогает в профессио­нальном обучении. Здесь также работают курсы по повышению квалификации и переподготовки. Имеются специальные программы для безработных, частично занятых и малообеспеченных. За год на инфраструктурные проекты выделено более 4 млрд. тенге. За помощью обратились 10 422 человека.

«На сегодняшний день 460 человек из целевых групп населения направлены на социальные рабочие места с последующим трудоустройством. 460 граждан отправлены на переподготовку и повышение квалификации и 590 человек – на молодежную практику», – отмечает заместитель директора Центра занятости населения Алматы Шахаризада Акбергенова.