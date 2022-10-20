Благодаря единству и сплоченности

Международная научно-практическая конференция на тему «25 октября – начало Независимости», приуроченная

к Дню Республики, состоялась в Астане.

В мероприятии, организованном Ассамблеей народа Казахстана города Астаны, приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители государственных органов, столичных этнокультурных объединений и молодежного крыла АНК, а также ученые из ближнего и дальнего зарубежья. Они обсудили основные достижения Казахстана за годы независимости и вопросы, касающиеся сохранения стабильности в обществе.

Заместитель председателя АНК, депутат Мажилиса Наталья Дементьева отметила, что День Респуб­лики был незаслуженно забыт, но благодаря решению Президента мы вновь будем отмечать этот праздник.

– Этот праздник сегодня актуален как никогда. На днях в Астане прошли крупные политические мероприятия, и мы видим, как статус и авторитет нашей страны возрастают. 25 октября 1990 года Верховным Советом Казахской ССР была принята Декларация «О государственном суверенитете», ставшая поворотным пунктом в развитии республики. И решение Президента возродить этот праздник, объединяющий всех казахстанцев, было очень свое­временным, – сказала Наталья Дементьева.

Об уважении Казахстана меж­дународным сообществом как надежного партнера и сильного государства говорил и руководитель столичного управления внутренней политики Даурен Бабамуратов. Он напомнил о прошедшем VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и отметил, что создание СВМДА – одна из самых значимых первых международных инициатив Казахстана после обретения независимости.

– За годы независимости мы достигли многих намеченных целей. Мы пережили различные кризисы и вынесли из них соответствующие уроки, – заметил он при этом.

В столице к Дню Республики запланировано около 100 культурно-массовых, спортивных и образовательных мероприятий. В учебных заведениях проходят конференции и выставки, артисты готовят восемь больших концертов, на ипподроме – байга и соревнования по конкуру. Все это нужно, чтобы донести до подрастающего поколения важность этой даты.

– Главное достижение независимости – наши люди. Ожидается, что Казахстан скоро достигнет отметки в 20 миллионов граждан. Население Астаны к 2025 году, по прогнозам, вырастет до полутора миллиона человек. Мы состоялись как большое сильное государство, признаваемое во всем мире, как научный, политический центр Великой степи. Теперь самое главное – сохранить, приумножить и передать все достигнутое детям. А для этого нужны единство и взаимопонимание, – подчеркнул Даурен Бабамуратов.

С содержательными докладами выступили ученые из Казахстана, Турции, Венгрии, Беларуси.

Доктор исторических наук, профессор, член научно-экспертной группы АНК города Астаны Гулнар Мусабалина уверена, что священная земля, доставшаяся нам в наследство от предков, – самое большое богатство.

– Наш народ жил в этом месте во времена Казахского ханства, а также в эпоху Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннской и сакской эпох. Одним словом, глубокие корни нашей национальной истории лежат в недрах древности, – сказала она в своем выступлении. – Современный Казахстан – это молодое, свободное независимое государство, успешно развивающее свою экономику и идущее вперед дорогой реформ и преобразований к процветанию и стабильности.

По словам Гулнар Мусабалиной, Декларация о суверенитете 1990 года провозгласила создание демократического, социально ориентированного и правового государства. В ней были закреплены все атрибуты реального суверенитета Казахстана: собственные территория и гражданство, самостоятельность и полнота государственной власти, госбюджет, самостоятельность в международных отношениях, классические символы – герб, флаг, гимн, а также своя национальная валюта. Документ закрепил конституционно-правовой статус Казахстана как полноценного субъекта международного права.

В качестве основополагающих принципов суверенной государственности были установлены унитарное государство, целостность, неделимость и неприкосновенность территории, возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка казахского и других народов, укрепление национальной самобытности.

Поэтому, считает профессор, национальный праздник День Рес­публики является важной частью модернизации, имеет особое значение в контексте строительства Нового Справедливого Казахстана.

– День Республики – не просто праздник, а результат многовековой борьбы нашего народа за независимость. Все это благодаря единству, сплоченности и общей вере в светлое будущее. Давайте будем помнить, как на карте мира появилась Республика Казахстан, и что будущее – в наших руках. Нам нужно жить и творить для будущего. Только так мы сохраним все то, что сделано для нас поколениями отцов и дедов, – подчеркнула Гулнар Мусабалина.