​Благодаря льготным кредитам

Ровно два года назад житель Каратальского района Айтжан Тыналиев организовал крестьянское хозяйство по разведению КРС мясного направления. Сегодня на животноводческой базе площадью 30 га содержится более 90 голов элитной породы «казахская белоголовая». Под гарантию фонда «Даму» начинающий фермер получил в банке кредит, провел реконструкцию коровников. И теперь государство субсидирует крестьянскому хозяйству 7% ставки банковского займа. Кроме того, на собственные средства А. Тыналиев построил откормочную площадку, приобрел дробильную установку, заготовил кормов на зиму. В планах – увеличить стадо племенных животных до 290 голов.

А в соседнем Ескельдинском районе предприниматель Дулат Шалов, воспользовавшись льготным кредитом и поддержкой местных властей, открыл кирпичный цех. В нем установлено современное оборудование иранского производства, позволяющее ежедневно выпускать 10 тыс. кирпичей. На производстве получили работу 20 сельчан, готовая продукция поставляется на строительные площадки Жетысу. По словам Д. Шалова, спрос намного превышает предложение, в связи с чем необходимо увеличить проектную мощность и расширить ассортимент: наладить выпуск брусчатки и облицовочных изделий.

По данным филиала фонда «Даму» по Алматинской области, с начала года по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» поддержку государства получили 116 инвестиционных проектов на сумму свыше 10 млрд тенге. На днях региональный координационный совет одобрил заявки 18 предприятий. Среди них – Жаркентский крахмалопаточный завод, ряд крестьянских хозяйств, компании, занятые в сферах строительства, транспорта, туризма.

К примеру, ТОО «Центр олимпийской подготовки» намерено построить в Енбекшиказахском районе современный спортивный зал, не имеющий аналогов в республике. А компания «Микронет» планирует реализовать в Талдыкоргане стартап-проект по производству строительных материалов. Примечательно, что в рамках заявленных бизнес-планов будут строиться частные детские сады. Пассажирский парк областного центра пополнится автобусами, оборудованными пандусами для инвалидов.

Бизнесменам предоставят государственную гарантию на закупку оборудования и строительство объектов, субсидируют процентные ставки по полученным ранее кредитам. Общая сумма инвестиций превышает 600 млн тенге.