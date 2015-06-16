Благодаря смелым инициативам 607 Такен МОЛДАКЫНОВ, директор государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза»

За годы независи­мости Казахстан достиг огромных успехов в экономике, социальной сфере, развитии науки, культуры. Все это стало возможным благодаря сплоченности и толерантности народа, свое­временным и смелым инициативам Лидера нации.

Большую роль в развитии духовной, интеллектуальной и культурной жизни страны, несомненно, сыграют проекты «Большая страна – большая семья» и «Менің елім». Не зря в Плане нации «100 конкретных шагов» сделан акцент на повышение интеллектуально-культурного уровня каждого казахстанца – потенциального участника будущих грандиозных дел.

Мы, работники культуры, с интересом обсуждали строки, посвященные развитию туризма. Это замечательная идея! Ведь Казахстан обладает огромным потенциалом – у нас имеются прекрасные объекты восточной архитектуры, удивительные наскальные рисунки – петроглифы и древние города Великого шелкового пути. Эти уникальные артефакты вполне могут удивить мир своим великолепием и послужить неоспоримым доказательством высокой культуры Востока.

Накануне празднования 550-летия Казахского ханства на нашей древней земле ускоренными темпами строятся музей древнего Тараза и первый в республике музей под открытым небом, где можно будет наглядно представить себе весь непростой путь многовековой и славной истории.

В результате реализации программы «Культурное наследие» реконструированы многие шедевры средневековой архитектуры, уникальные артефакты Караханидского перио­да нашей истории – комплекс мавзолеев Айша-биби и Карахан (Аулие-Ата). Возрожденные шедевры с современной турис­тической инфраструктурой сегодня готовы принимать гостей со всех уголков планеты.

Несколько лет назад в области начали реализацию Концепции развития туристской индустрии региона. Разработанный объединением юридических лиц «Казахстанская туристская ассоциация» мастер-план впервые предполагает создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического кластера. Пожелавших пройти по Великому шелковому пути маршрутами средневековых исследователей Марко Поло и Плано Карпини ожидают захватывающие экологические, археологические, орнитологические, ботанические туры, джип-сафари, экстремальные пешие и конные треккинги.

Путешественники ознакомятся­ с обычая­ми и традициями, играми, боевыми искусствами и ремеслами кочевников, отдохнут и наберутся сил на горнолыжной базе «Каралма Коксай», построенной в 70 км от Тараза, в отрогах Таласского Алатау. А на автобане Западная Европа – Западный Китай появятся около 8 сервисных точек, отвечающих самым строгим международным стандартам.

Реализуя эту важную программу, местные власти готовы выделить предпринимателям необходимое количество бюджетных средств на развитие инфраструктуры и обучение персонала, обеспечив залоги под кредиты.

Один из шагов Плана нации – «Привлечение стратегических (якорных) инвесторов, имею­щих успешный опыт создания турис­тических кластеров» – подразумевает, на наш взгляд, укрепление инфраструктурного оснащения туристических маршрутов, наращивание полномасштабных историко-исследовательских работ и, наконец, подготовку кадров с современным мышлением и знанием истории Отечества, быта и традиций народов Казахстана, природных особенностей страны.

Полностью согласен с Президентом в том, что качество нашей сегодняшней жизни и счастливое будущее новых поколений зависят от всех казахстанцев – толерантного, сплоченного и трудолюбивого народа.



