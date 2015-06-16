За годы независимости Казахстан достиг огромных успехов в экономике, социальной сфере, развитии науки, культуры. Все это стало возможным благодаря сплоченности и толерантности народа, своевременным и смелым инициативам Лидера нации.
Большую роль в развитии духовной, интеллектуальной и культурной жизни страны, несомненно, сыграют проекты «Большая страна – большая семья» и «Менің елім». Не зря в Плане нации «100 конкретных шагов» сделан акцент на повышение интеллектуально-культурного уровня каждого казахстанца – потенциального участника будущих грандиозных дел.
Мы, работники культуры, с интересом обсуждали строки, посвященные развитию туризма. Это замечательная идея! Ведь Казахстан обладает огромным потенциалом – у нас имеются прекрасные объекты восточной архитектуры, удивительные наскальные рисунки – петроглифы и древние города Великого шелкового пути. Эти уникальные артефакты вполне могут удивить мир своим великолепием и послужить неоспоримым доказательством высокой культуры Востока.
Накануне празднования 550-летия Казахского ханства на нашей древней земле ускоренными темпами строятся музей древнего Тараза и первый в республике музей под открытым небом, где можно будет наглядно представить себе весь непростой путь многовековой и славной истории.
В результате реализации программы «Культурное наследие» реконструированы многие шедевры средневековой архитектуры, уникальные артефакты Караханидского периода нашей истории – комплекс мавзолеев Айша-биби и Карахан (Аулие-Ата). Возрожденные шедевры с современной туристической инфраструктурой сегодня готовы принимать гостей со всех уголков планеты.
Несколько лет назад в области начали реализацию Концепции развития туристской индустрии региона. Разработанный объединением юридических лиц «Казахстанская туристская ассоциация» мастер-план впервые предполагает создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического кластера. Пожелавших пройти по Великому шелковому пути маршрутами средневековых исследователей Марко Поло и Плано Карпини ожидают захватывающие экологические, археологические, орнитологические, ботанические туры, джип-сафари, экстремальные пешие и конные треккинги.
Путешественники ознакомятся с обычаями и традициями, играми, боевыми искусствами и ремеслами кочевников, отдохнут и наберутся сил на горнолыжной базе «Каралма Коксай», построенной в 70 км от Тараза, в отрогах Таласского Алатау. А на автобане Западная Европа – Западный Китай появятся около 8 сервисных точек, отвечающих самым строгим международным стандартам.
Реализуя эту важную программу, местные власти готовы выделить предпринимателям необходимое количество бюджетных средств на развитие инфраструктуры и обучение персонала, обеспечив залоги под кредиты.
Один из шагов Плана нации – «Привлечение стратегических (якорных) инвесторов, имеющих успешный опыт создания туристических кластеров» – подразумевает, на наш взгляд, укрепление инфраструктурного оснащения туристических маршрутов, наращивание полномасштабных историко-исследовательских работ и, наконец, подготовку кадров с современным мышлением и знанием истории Отечества, быта и традиций народов Казахстана, природных особенностей страны.
Полностью согласен с Президентом в том, что качество нашей сегодняшней жизни и счастливое будущее новых поколений зависят от всех казахстанцев – толерантного, сплоченного и трудолюбивого народа.