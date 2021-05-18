Благодарят за поддержку

Марафонцы добрых дел, а это нынче – особый статус, создают особую атмосферу в год празднования 30-летия Независимости. Кто-то строит дома для неимущих, другие высаживают деревья, раздают продуктовые корзины.

В Кордайском районе большую помощь нуждающимся оказала Ассоциация дунганских культурных центров «Вынхуа». Если считать в деньгах – на 7 миллионов. Более ста малообеспеченных и многодетных семей из аулов Аухатты, Карасу, Байтерек, Булай-батыр, Сортобе, Масанчи и Кунбатыс получили поддержку.

– Мы стараемся оказывать помощь нуждающимся постоянно, – говорит председатель ассоциации Айша Идыбо. – Люди благодарят за поддерж­ку. У многих сложная ситуа­ция.

Не остался в стороне акимат района. Продуктовые пакеты от местных властей раздавал главный имам центральной мечети «Кордай батыр». Часть из них местные волонтеры разносили по домам. Все-таки пандемия...

В Таласском районе и вовсе праздник. Две семьи справили новоселье в новых домах, построенных в рамках проек­та «Асарлатып үй салу». Посильные средства на возведение жилья пожертвовали и обыч­ные жители. Кто сколько смог. Дом для малоимущей семьи приобрел один из шуских предпринимателей.

Депутаты Таразского городского маслихата начали обход пенсионеров, одиноких пожилых людей, ветеранов войны и труда, многодетных семей и семей, на воспитании которых находятся дети с инвалидностью.