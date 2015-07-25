Благодарю благословенный край

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Литературные способности у Резо открылись рано. Много публиковался в детстве и юности в Кутаиси и Тбилиси, где жил и учился. Когда пришла пора выбирать профессию и поступать в институт, он выбрал почитаемую в Грузии специальность – винодел. Дипломированному профи пришлось много ездить в командировки по стране, в том числе и в Караганду, где работали заводы грузинских вин. Многонациональный город в центре огромной и просторной республики очень понравился сыну Кавказа – жизнь бурлила, много молодежи, богатая культура. В шахтерской столице он встретил любовь и женился на местной грузинке Изольде. А через 20 лет выбрал Казахстан и навсегда переехал с семьей в Караганду жить и работать.
И казахская земля не только тепло его приняла, но благословила и вдохновила, за что Р. Махатадзе не скрывает своих благодарных чувств. Читателям знакомы романы «Мутная река» и «Охота на белую ворону». Большую поддержку карагандинскому автору оказал Владимир Гундарев, поэт и главный редактор журнала «Нива», в котором Резо часто публиковался и стал членом редколлегии. Ныне к изданию готовятся два детектива и книга мудрословий.

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