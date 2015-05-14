Благодатное половодье Свежий выпуск 612 Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз

Это половодье Шидертинско-Олентинской зоны организуется с целью поддержания природного баланса и экологического равновесия территорий, прилегающих к бассейну реки, а также пополнения системы озер – Аулиеколь, Бозайгыр, Басентиин, Умирзак, Коктобе, Токкуль, Калдыколь, Ащикуль и Шиганак, которые имеют немалое экологическое и хозяйственное значение для региона. За счет попуска воды из канала затапливаются более 21,0 тыс. га сенокосных угодий, расположенных в сельской зоне Экибастуза и Актогайского района. По итогам прошлых лет отмечается увеличение урожайности трав на заливных лугах, что способствует развитию кормовой базы и в целом улучшению социально-экономического положения данных регионов.

Природоохранный попуск будет проходить до конца мая. Через сооружения канала им. К. Сатпаева сбросят 100 млн. кубометров воды, что близко к естественным паводкам.