​Благодатные инвестиции в будущее страны

Повышение минимальной заработной платы в 1,5 раза, продление действия программы «Дорожная карта бизнеса-2020» с целью создания не менее 22 тыс. новых рабочих мест, выделение дополнительных 500 млрд тенге на поддержку обрабатывающей промышленности – все это еще раз подчеркивает особую заботу Президента о росте благосостояния и качестве жизни всего населения страны.

Елбасы, отмечая исторические вехи Казахстана – увеличение чис­ленности населения до 18 млн человек, привлечение прямых иностранных инвестиций в размере 300 млрд долларов, успешное проведение Международной выс­тавки «ЭКСПО-2017», призывает не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше.

В связи с этим не случайно Глава государства подчеркнул, что комп­лексная поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной политики. При этом его предложение объявить следующий год Годом молодежи еще раз акцентирует важность выбранного курса для всей страны.

Согласно данным ООН, основная масса всех молодых людей живет в развивающихся странах Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В следующие десятилетия это глобально поменяет ландшафт мира, ведь молодежь всегда была движущей силой экономического, социального и политического развития. Качество этих перемен будет зависеть от способности правительств стран адекватно отвечать на запросы нового поколения.

На прошедшем VI Форуме машиностроителей Казахстана работе с молодежью была отведена особая роль. В рамках диалоговой площадки прошла ярмарка вакансий для студентов технических вузов, где молодые люди получили советы от лидеров отечественного машиностроения и узнали, как раскрыть свой потенциал.

Форум был организован Союзом машиностроителей Казахстана и Министерством по инвестициям и развитию при поддержке Правительства и генерального партнера «ФНБ Самрук-Казына». За два дня в его работе приняли участие свыше 1 200 делегатов, из них 128 иностранных делегатов из 30 стран мира.

Нетворкинг для студентов старших курсов технических вузов с предприятиями различных отрас­лей машиностроения оказался весьма полезным. Молодые люди, обучающиеся по очень востребованным для нашей страны спе­циальностям, смогли подать резюме и найти себе потенциальную подходящую работу.

Нетворкинг (от англ. networking – букв. плетение сети: net – сеть + work – работать) – это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные бизнес-вопросы. При этом в сути нетворкинга лежат выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь.

Союз машиностроителей Казахстана уже активно приступил к реализации ключевых пунктов Послания Президента в части развития потенциала молодежи. 10 октября 2018 года союз провел специальные тренинги и нетворкинг для учащихся политехничес­кого колледжа Астаны на базах ТОО «Астанинский электротехнический завод» и ТОО «Казтелематика». Ознакомительная экскурсия по заводам включала изучение производственных цехов и отделений предприятий.

Эта работа будет продолжаться. В планах союза до конца января 2019 года провести подобные мероприятия в 12 регионах Казах­стана. Будущие работники отрасли машиностроения ознакомятся с производственными процессами. Следует отметить, что в целях популяризации технических специальностей и профориентации такие мероприятия пройдут и в средних школах. В советское время школьники могли научиться работать на токарных, фрезерных станках. К сожалению, сейчас мы все это утратили, и это необходимо вернуть. Союз будет прилагать все усилия для возрождения добрых инженерных традиций.

К 2030 году развитые страны ощутят острый дефицит специалистов. Эксперты компании Korn Ferry рекомендуют предприятиям заблаговременно позаботиться о наращивании кадрового потенциала.

Казахстан на данный момент испытывает острый дефицит квалифицированных кадров. PricewaterhouseCoopers провел опрос 60 предприятий, где более 90% респондентов указали на эту проблему. Причиной проблемы названо несоответствие программы подготовки студентов и реальных потребностей предприятий.

В связи с этим следует отметить, что одной из ключевых тем форума стало обсуждение проекта Комплексного плана развития отрасли машиностроения Казахстана на 2019–2030 годы.

В проекте Комплексного плана предусмотрены вопросы предоставления финансовых и нефинансовых мер поддержки, технического регулирования, стимулирования спроса, а также обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. В частности, предлагается создание специального Центра компетенций в тестовом пилотном режиме. Центр мог бы заниматься повышением уровня компетенции выпускников согласно потребностям предприятий. Целесообразно создание такого центра на базе учебного заведения, это позволит готовить молодых специалистов на высоком уровне, осуществлять повышение компетенций действующим и новым сотрудникам предприятий. Для реализации этой идеи необходимо финансирование в размере 10 млрд тенге.

Участниками форума было также внесено предложение о внед­рении механизма паритетного финансирования во время прохождения практики на предприя­тиях по опыту Германии.

Учитывая сегодняшние реалии, Послание Главы государства несет в себе глубокий смысл и содержит все рецепты по повышению доходов и качества жизни всех казахстанцев. Остается только успешно реализовать ключевые пункты.