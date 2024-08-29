Благодатный август с нотками печали

Статьи
43
Рена Жуманова

Восьмой номер «Простора», вышедший под сенью традиционно отмечаемого августовского Дня Абая, получился на удивление разнообразным

Открывается он символично и возвышенно – подборкой переводов на русский язык стихов Абая, выполненных в разное время разными переводчиками: Вс. Рож­дественским, Ю. Кузнецовым, А. Кодаром, В. Звягинцевой, М. Дудиным, М. Петровых, А. Гатовым, Е. Курдаковым, Ф. Тамендаровым. Словно подхватывая творческую эстафету, абаевскую подборку продолжает глубокомысленное стихотворное посвящение-арнау Абаю, принадлежащее перу поэта Сагин-Гирея Байменова.

Знаменательную для всей литературы Казахстана дату журнал отмечает и публикацией «Венка абаевских сонетов» Дмитрия Снегина. Это произведение классика казахстанской советской литературы скрупулезно проанализировано в статье «Образ Абая в диалоге времен и жанров» известным казахстанским литературоведом, критиком Жанной Толысбаевой.

Поэтический раздел, ориентированный на самые разные вкусы и предпочтения, открывают поздние произведения недавно ушедшего Бахыта Кенжеева, объединенные в подборку «На долгом ящике Пандоры». Также в этом разделе читателей ждет встреча с поэзией Сергея Колчигина и Патигуль Масхатовой (в переводах с уйгурского На­дежды Черновой). Творчеству уйгурской поэтессы Казахстана Патигуль Масхатовой посвящена статья Сауле Усенбековой «Внимая музыке мукама» в разделе «Писатель и время».

Восьмой номер «Простора» знакомит читателей с «Воспоминаниями» основоположника казахстанской академической музыкальной культуры Евгения Брусиловского, публикуя отрывки его автобиографичес­кой книги. Более осознанному и глубокому их прочтению способствует обзорный очерк заведующей отделом культуры «Простора» Натальи Горячевой «Евгений Брусиловский».

Следует отметить, что «Прос­тор» постоянно занимается популяризацией творчества выдающихся отечественных литераторов и других деятелей культуры. Так, в рубрике «История и современность» большой интерес представляет глубокая статья Руслана Семяшкина «Шакен Айманов и становление национального театра и кино».

Рубрика «Культура» предлагает три текста из трех сфер культурной жизни разных регионов: это статья кокшетауского педагога Анастасии Романовой о патриотической теме в песнях Ерулана Канапьянова, очерк павлодарского автора Ильи Приходченко о Музее литературы и искусства им. Бухар-жырау, а также материал известного искусствоведа Камиллы Ли «Человек труда в изобразительном искусстве Казахстана».

«Простор» продолжает пуб­ликацию конкурсных работ по двум направлениям: конкурс эссе, посвященный памяти Герольда Бельгера, и поэтический конкурс «Розы и полынь» памяти Владимира Гундарева. В рубрике «Вольные строки» опубликовано эталонное эссе Герольда Карловича «Встреча» и представлены эссе-претенденты пяти конкурсантов, в том числе титулованных авторов – Василия Шупейкина и Бигельды Габдуллина. В поэтическом разделе опубликованы шесть конкурсных стихотворений, которые, несомненно, заинтересуют ценителей поэзии.

Также в номере опубликованы произведения финалистов Рес­публиканского литературного конкурса Mecenat.kz: молодого талантливого прозаика Эльдара Воронцова (роман «Алмазные двери») и маститого литератора-универсала Асель Омар (стихотворение «Не стреляй!», завершающее конкурсный роман «Возвращение»).

Украшением литературно-художественного журнала всегда была и будет хорошая качественная проза. И ее в августовском номере довольно много: это и начало романа Серика Байхонова «Алтай-Рубикон» о легендарном путешественнике Николае Пржевальском, и миниатюры мастера современного реалистического письма Умит Тажкен (с предваряющей подборку статьей Аслана Жаксылыкова), и рассказы Тамары Павленко.

«Простор» акцентирует внимание и на таком важном вопросе, как необходимый ныне подъем престижа рабочих специальностей. Потому неудивительно, что выражение «человек труда» в августовском номере становится и частью заголовка искусствоведческого аналитического этюда, и названием рубрики, в которой вниманию читателей представлена статья А. Загрибельного «Даешь точки роста!» Тему популяризации рабочих специальностей в педагогическом русле освещает и статья «Сто работ на тыщу рук» Елены Мамонтовой.

Августовский номер проникнут и нотками огромной печали: журнал публикует отклики и слова соболезнования в связи с недавним прощанием страны с двумя крупнейшими личностями современной литературы – Муратом Ауэзовым и Бахытом Кенжеевым.

Популярное

Все
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Осудили карагандинца, избившего водителя скорой помощи
Наполняемость Капшагайского водохранилища позволит решить проблему нехватки поливной воды
До 25 тыс. тенге доходит цена одной тонны угля в области Жетысу
29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний
В Астане подвели итоги Олимпиады в Париже-2024
Переговоры по линии ООН
В Казахстане запретили вывозить бензин и ввозить яблоки автотранспортом
Слушающее и слышащее государство: сенаторы провели ряд встреч в регионах
Эксперты обсудили вопросы безопасности атомных электростанций
Меры по противодействию наркопреступности обсудили в Генпрокуратуре
Конференция о взаимодействии безъядерных зон прошла в Астане
Пострадавшие от паводка в Северном Казахстане получают жилье и поддержку
Пенсия или разочарование: как реформировать пенсионную систему?
В Казахстане воссоздана гидрогеологическая служба
В Париже стартовали Паралимпийские игры
Более 500 млн кубометров воды направил Кыргызстан в РК в этот поливной сезон
Состоялся праздничный урок
Чтоб куриное яйцо золотым не стало
Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Рыбалка закончилась трагедией
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Небезопасный детский сад
В Душанбе прошел концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Аферист в погонах
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
АЭС станет ключевым звеном
Токаев подписал указ о награждении шахтеров
Белый верх – темный низ?
Гидроузлы выстояли, но готовы ли они к следующему натиску стихии?
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Уметь вести за собой
Верны присяге и воинскому долгу
Современная казахстанская айдентика: ярмарки Pop up shop ст…
Пишите правду, но это нелегко

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]