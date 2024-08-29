Благодатный август с нотками печали

Восьмой номер «Простора», вышедший под сенью традиционно отмечаемого августовского Дня Абая, получился на удивление разнообразным

Открывается он символично и возвышенно – подборкой переводов на русский язык стихов Абая, выполненных в разное время разными переводчиками: Вс. Рож­дественским, Ю. Кузнецовым, А. Кодаром, В. Звягинцевой, М. Дудиным, М. Петровых, А. Гатовым, Е. Курдаковым, Ф. Тамендаровым. Словно подхватывая творческую эстафету, абаевскую подборку продолжает глубокомысленное стихотворное посвящение-арнау Абаю, принадлежащее перу поэта Сагин-Гирея Байменова.

Знаменательную для всей литературы Казахстана дату журнал отмечает и публикацией «Венка абаевских сонетов» Дмитрия Снегина. Это произведение классика казахстанской советской литературы скрупулезно проанализировано в статье «Образ Абая в диалоге времен и жанров» известным казахстанским литературоведом, критиком Жанной Толысбаевой.

Поэтический раздел, ориентированный на самые разные вкусы и предпочтения, открывают поздние произведения недавно ушедшего Бахыта Кенжеева, объединенные в подборку «На долгом ящике Пандоры». Также в этом разделе читателей ждет встреча с поэзией Сергея Колчигина и Патигуль Масхатовой (в переводах с уйгурского На­дежды Черновой). Творчеству уйгурской поэтессы Казахстана Патигуль Масхатовой посвящена статья Сауле Усенбековой «Внимая музыке мукама» в разделе «Писатель и время».

Восьмой номер «Простора» знакомит читателей с «Воспоминаниями» основоположника казахстанской академической музыкальной культуры Евгения Брусиловского, публикуя отрывки его автобиографичес­кой книги. Более осознанному и глубокому их прочтению способствует обзорный очерк заведующей отделом культуры «Простора» Натальи Горячевой «Евгений Брусиловский».

Следует отметить, что «Прос­тор» постоянно занимается популяризацией творчества выдающихся отечественных литераторов и других деятелей культуры. Так, в рубрике «История и современность» большой интерес представляет глубокая статья Руслана Семяшкина «Шакен Айманов и становление национального театра и кино».

Рубрика «Культура» предлагает три текста из трех сфер культурной жизни разных регионов: это статья кокшетауского педагога Анастасии Романовой о патриотической теме в песнях Ерулана Канапьянова, очерк павлодарского автора Ильи Приходченко о Музее литературы и искусства им. Бухар-жырау, а также материал известного искусствоведа Камиллы Ли «Человек труда в изобразительном искусстве Казахстана».

«Простор» продолжает пуб­ликацию конкурсных работ по двум направлениям: конкурс эссе, посвященный памяти Герольда Бельгера, и поэтический конкурс «Розы и полынь» памяти Владимира Гундарева. В рубрике «Вольные строки» опубликовано эталонное эссе Герольда Карловича «Встреча» и представлены эссе-претенденты пяти конкурсантов, в том числе титулованных авторов – Василия Шупейкина и Бигельды Габдуллина. В поэтическом разделе опубликованы шесть конкурсных стихотворений, которые, несомненно, заинтересуют ценителей поэзии.

Также в номере опубликованы произведения финалистов Рес­публиканского литературного конкурса Mecenat.kz: молодого талантливого прозаика Эльдара Воронцова (роман «Алмазные двери») и маститого литератора-универсала Асель Омар (стихотворение «Не стреляй!», завершающее конкурсный роман «Возвращение»).

Украшением литературно-художественного журнала всегда была и будет хорошая качественная проза. И ее в августовском номере довольно много: это и начало романа Серика Байхонова «Алтай-Рубикон» о легендарном путешественнике Николае Пржевальском, и миниатюры мастера современного реалистического письма Умит Тажкен (с предваряющей подборку статьей Аслана Жаксылыкова), и рассказы Тамары Павленко.

«Простор» акцентирует внимание и на таком важном вопросе, как необходимый ныне подъем престижа рабочих специальностей. Потому неудивительно, что выражение «человек труда» в августовском номере становится и частью заголовка искусствоведческого аналитического этюда, и названием рубрики, в которой вниманию читателей представлена статья А. Загрибельного «Даешь точки роста!» Тему популяризации рабочих специальностей в педагогическом русле освещает и статья «Сто работ на тыщу рук» Елены Мамонтовой.

Августовский номер проникнут и нотками огромной печали: журнал публикует отклики и слова соболезнования в связи с недавним прощанием страны с двумя крупнейшими личностями современной литературы – Муратом Ауэзовым и Бахытом Кенжеевым.