Благополучие детей в приоритете

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере защиты прав детей и обеспечения благополучия подрастающего поколения.

Ерлан Карин подчеркнул, что благополучие и безопасность детей – один из приоритетов стратегичес­кого курса Главы государства. Он проинформировал о законодательных и социальных мерах по защите прав детей и созданию условий для их полноценного развития.

За последние три года в Казах­стане принято 11 законов, направленных на обеспечение прав и интересов детей. Наряду с этим по поручению Главы государства разработаны два новых законопроекта – по вопросам комплекс­ной поддержки детей с особыми потребностями и обеспечения информационной и цифровой безопасности.

По поручению Президента разработана и реализуется Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

Отмечено, что по сравнению с 2024 годом количество особо тяжких преступлений в отношении детей снизилось на 45%, преступлений против их половой неприкосновенности – на 10%. Также на 10% снизилось число преступлений, совершенных самими несовершеннолетними. Вице-Президент подчеркнул, что системная работа по защите прав и укреплению безопасности детей будет продолжена.

Кроме того, Ерлан Карин рассказал о реализации президентской программы «Национальный фонд – детям», в рамках которой за три года более 7 млн детей начислено свыше 2,5 млрд долларов.

Вице-Президент также остановился на реализации стратегического курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, отметив значение новой Конституции для защиты семьи и детства, развития человеческого капитала. Особое внимание уделено роли конституционных ценностей в воспитании подрастающего поколения.

Наджат Маалла Мджид высоко оценила проводимые в Казахстане реформы, направленные на укреп­ление системы защиты детства.

Во встрече также приняли участие Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча и Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар, сообщается на сайте akorda.kz.