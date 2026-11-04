Благополучие граждан и экономика возможностей: курс на реальные изменения в регионах

В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева строительство социальных объектов, развитие искусственного интеллекта, поддержка предпринимательства и обновление законодательства связаны общей задачей: дать каждому граждану - будь то житель мегаполиса или отдаленного аула - реальные возможности для достойной жизни и созидательного труда.

Как депутат Курултая от партии «Ауыл», я вижу в этом курсе глубокое социальное содержание и мощный стимул для развития всей страны, и особенно сельских территорий.

Масштаб предстоящего строительства заслуживает самого пристального внимания. Запланированный ввод около 70 объектов здравоохранения и 50 объектов образования, культуры и спорта существенно расширит возможности регионов. Для Казахстана, где пространственный фактор и состояние инфраструктуры напрямую влияют на качество жизни, такие инвестиции имеют стратегическое значение. Они укрепляют фундамент социальной политики: гарантируют доступ к качественному лечению, образованию, реабилитации и гармоничному развитию детей независимо от места их проживания.

Особенно значимо пристальное внимание Главы государства к людям с инвалидностью и семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями. Доступная социальная среда позволяет семье сохранять привычный уклад жизни, родителям - оставаться в экономическом строю, а ребенку - получать необходимую помощь и образование по месту жительства. При таком объеме капиталовложений принципиально важно закрепить безбарьерную среду как безусловный стандарт качества. Общественные здания возводятся на десятилетия, и решения, принятые сегодня, надолго определят степень самостоятельности и интеграции людей с инвалидностью. Участие самих граждан и общественных объединений в оценке доступности позволит учитывать реальный опыт пользования объектами и повысит отдачу от каждого вложенного тенге.

Другой важнейший вектор Послания касается создания новых источников заработка в современной экономике. Искусственный интеллект и цифровые платформы стремительно меняют рынок труда. Для Казахстана и, в особенности, для сельской местности это исторический шанс вовлечь в экономическую деятельность граждан, чьи знания и таланты ранее оставались невостребованными из-за удаленности от крупных центров или ограниченного выбора работодателей.

Для жителей отдаленных аулов и людей с инвалидностью значение цифровой трансформации трудно переоценить. Современные технологии стирают географические барьеры, расширяют круг профессий, открывают доступ к заказам из других регионов и позволяют развивать собственное дело. Наша задача как представителей общества — обеспечить прямую связь между освоением технологий и их практическим применением. Владение инструментами искусственного интеллекта обретает истинную ценность тогда, когда оно конвертируется в стабильный доход. Успех цифровизации на местах будет измеряться тем, сколько сельских ребят, людей с инвалидностью и мам, воспитывающих детей дома, получат реальные инструменты заработка.

Такой подход меняет саму философию социальной политики. Государственная поддержка должна идти рука об руку с созданием условий, при которых человек может самостоятельно зарабатывать, повышать квалификацию и обеспечивать свою семью. Для государства это колоссальный резерв трудового и предпринимательского потенциала, а для каждой конкретной казахстанской семьи — уверенность в завтрашнем дне.

Именно в этой логике крайне своевременно звучит инициатива по обновлению Гражданского кодекса и пересмотру правовой терминологии. Новые формы занятости и цифрового предпринимательства уже сегодня формируют новые форматы отношений между исполнителем, заказчиком и платформой. От точности юридических формулировок зависят четкость обязательств, надежная защита доходов и правовая защищенность работников. Современное законодательство должно давать бизнесу и гражданам абсолютную уверенность в правовом поле.

С этим напрямую связано и предложение обсудить очередной мораторий на проверки микро- и малого бизнеса. Предсказуемость и прозрачность государственного регулирования — залог сохранения занятости. В небольших населенных пунктах и районных центрах каждое действующее предприятие или крестьянское хозяйство поддерживает стабильность нескольких семей, а открытие нового дела оживляет местный рынок труда. Снижение избыточного давления открывает простор для предпринимательской инициативы на местах.

Особого упоминания заслуживает методология самих реформ: строгая обоснованность решений, пилотная апробация и глубокая оценка последствий. В социальной сфере устойчивость действующих гарантий — это главный залог общественного доверия к преобразованиям. Проверка новых механизмов в реальных условиях позволяет учитывать региональную специфику и вовремя корректировать шаги, чтобы они приносили пользу, а не дополнительные барьеры.

Социальный результат Послания складывается из синергии: доступности общественных благ, надежных социальных гарантий и расширения возможностей самого человека. Когда государство инвестирует в регионы, поощряет созидательную инициативу и открывает доступ к цифровой экономике, у казахстанцев появляется все больше оснований прочно связывать свое будущее с развитием родной страны. На этой прочной основе укрепляются общественное согласие и благополучие всего Казахстана.