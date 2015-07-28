Благополучие мира в капле

Подготовлено по материалам ООН и мировых информационных агентств

Около половины мирового населения может столкнуться с нехваткой пресной воды уже к 2030 году. К тому же сроку спрос на нее способен превысить добычу и поступление на 40%. Исследователи вывели, что в настоящее время мировая потребность в питьевой воде составляет почти половину глобального стока за год, а из всей воды на планете запасы пресной составляют менее 3%. Причем человечество может использовать лишь 0,3%. В ООН напоминают, что 18 из 20 городов мира с населением около 10 млн человек в каждом восполняют потребность в воде за счет расположенных на большом расстоянии водоисточников либо за счет откачки подземных вод с немалых глубин.Пока никто еще не отменил круговорот воды в природе, она остается ресурсом восполняе­мым. Однако антропогенное давление на источники пресной воды таково, что в мире все чаще задумываются о затруднениях в удовлетворении потребности в пресной воде для жизнедеятельности человека, а также просто в питьевой воде. Так, эксперты предостерегают, что по причине прогнозируемого к 2050 году 70-процентного прироста нужды в продовольствии значительно увеличится глобальное потребление воды для сельского хозяйства. Возрастет по меньшей мере на 19% и коснется почти 90% мировых ресурсов пресной воды. Сделаем допущение, что эти цифры не окончательные, и что потребность в воде может увеличиться еще сильнее.О том, что мировые водные ресурсы «неразумно используются», говорил на Водном саммите в Будапеште в 2013 году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Аналогичный посыл несут слова генерального директора ЮНЕСКО­ Ирины Боковой, утверждавшей, что будущее потребление и использование пресной воды «является все более неопределенным, и риски растут». Да, по данным структур ООН – ЮНИСЕФ и ВОЗ, 89% мирового населения имеет доступ к питьевой воде. Однако те же организации вывели, что не менее 800 млн человек (40% из них живут в Африке) по-прежнему довольствуются загрязненными источниками. Учтем также подсчеты, осуществленные французской организацией Solidarites International, которая считает, что «без доступа к безопасной питье­вой воде в мире остаются 1,9 млрд человек». И вот он, вывод: вода переходит из природой восполняемого и почти бесплатного ресурса в категорию особо ценных товаров.Напомним о докладе Генсека ООН, прозвучавшем на Водном саммите: вода в нынешнем мире становится ключом к устойчивому развитию цивилизации, «она нужна для обеспечения безопасности, прогресса и сохранения здоровья населения планеты». По мнению Пан Ги Муна, проблему нехватки воды нужно решать в нескольких направлениях. Первое мы уже обозначили – это продовольственная безопасность, поскольку сельское хозяйство не может существовать без воды. Второе: потребление воды – поливной и питьевой – становится интенсивнее из-за глобального потепления, и его надо остановить. Здесь Генсек ООН рецептов не дает, поскольку над проблемой бьются мощные умы человечества не одно десятилетие, а масштабы ее в полной мере обозначились еще в 1977 году на конференции ООН по водным ресурсам. Третья проблема значима ничуть не менее глобального потепления: человечество еще не научилось масштабно очищать бытовые стоки и стоки промышленности до той степени, при которой их можно использовать хотя бы для полива сельхозкультур. ООН фиксирует этот пресловутый антропогенный фактор такими цифрами: на данный момент более 2,5 млрд людей на Земле не имеют доступа к нормальным санитарным условиям, а около 1 млрд человек лишены доступа к водопроводным и канализацион­ным системам.Ученых и исследователей тревожит то обстоятельство, что ухудшение состояния окружающей среды и самочувствия гражданского сообщества прежде всего происходит в развивающихся странах. И именно там, где наблюдается острый дефицит пресной воды. Кроме того, по данным Би-би-си, нагрузка на водные источники в крупных городах мира сформировала «усилительную» обратную связь. То есть водопотребление инициирует деградацию водных источников и ухудшение качества воды в них. Отмечено также, что стереотип мышления подталкивает к наращиванию количества того, чего не хватает. То есть к подпитке потребителей – граждан, сообществ, агроформирований, промышленности – свежей прес­ной водой из водных объектов. И вырваться из порочного круга становится все труднее.Нависшая над человечеством угроза нехватки воды реальна настолько, что в ООН отмечают: проблема может вызвать ряд конфликтов между разными странами и обществами. За последние 50 лет отмечено 507 «водных» конфликтов, 21 раз дело доходило до военных действий. ООН обращает внимание на конкретные бассейны, которые могут стать объектами споров в ближайшие годы. Наряду с привычными «яблоками раздора» – озером Чад и реками Брахмапутра, Ганг, Замбези, Лимпопо, Меконг, Сенегал – в докладе ООН о мировых водных конфликтах упоминаются Аракс, Иртыш, Кура, Обь.Поэтому мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы избежать подобного варианта развития событий. Здесь уместной будет прямая цитата из доклада Генсека ООН на Водном саммите-2013: «Нельзя все сваливать на правительства. Нужно, чтобы над этим работали все: и правительства, и бизнес-сообщество, и гражданское общество, а также каждый человек в отдельности».Авторитетная всемирная организация предлагает радикально переосмыслить подходы к решению проблемы доступа к водным ресурсам. К примеру, указывается, что в развитие альтернативной экологически рациональной водной инфраструктуры могут быть привнесены новации при условии бесперебойного финансирования. Так, в ООН подсчитали, что, по оценкам 2008 года, для достижения в 2015 году целей развития в области водоснабжения, санитарии и очистки сточных вод необходимо вложение 103 млн долларов в год. Мировой финансовый кризис скорректировал цифры в сторону уменьшения, но сама проблема-то в связи с этим только лишь приросла масштабами.Водный кризис, по здравому размышлению, привнесет куда больше хаоса как в мировую промышленность, так и в социальное устройство. Отсутствие воды гораздо хуже отсутствия нефти, отмечают в ООН. Сегодня критическая ситуация с водой сложилась и на Ближнем Востоке, и в тропических зонах – в Юго-Восточной Азии и Африке, не говоря уже о расположенных в пус­тынях и полупустынях странах, как, например, Пакистан. Средний объем расхода воды по миру – 1 000 кубометров на человека в год, а в Пакистане – пока 1 250, но незагрязненная промышленно-бытовыми стоками вода, которую можно пить, – дефицит.В ООН также подчеркивают, что почти все крупнейшие города мира, столкнувшись с водным кризисом в XXI веке, остаются с проблемами почти один на один. И решения их пока не найдены. Так, широко известен пример Мехико (Мексика), где в результате откачки подземной воды произошло оседание земной поверхности на 10,7 метра за последние 70 лет. Аналогичные явления наблюдаются в Хьюстоне (США), Бангкоке (Таиланд), Джакарте (Индонезия) и других приморских городах, где проседание земной поверхности вызвано интенсивной откачкой подземных пресных вод. А сочетание проблем оседания и затопления территорий с поднимающимся уровнем моря, оставшись без решения, способно подкосить целые островные государства, не говоря о береговых городах.Реальный товар для будущей биржиТем не менее вода не только жизненная необходимость. Вода – товар. Кстати, товар не только прямой, когда человечество платит за его поставку в водоводы и квартиры либо в посуду для питья. Вода – товар «скрытого» использования, который насущно требует учета. И если приток пресной воды ученые-гидрологи рассчитывать научились, то цифры, получаемые при суммировании водоотведения и канализации, что называется, «не бьются». Иначе будет, когда, как говорит ряд экономистов, вода и ее стоимость будут учитываться как до начала производства некой продукции, так и в процессе.Усредненные объемы воды, используемой при производстве товаров народного потребления, прилежно распространяют всевозможные экологические НПО. Обратимся к ним для нагляднос­ти. К примеру, чтобы произвести 1 галлон (3,8 литра) молока, требуется около 3 330 литров воды. На изготовление 3,8 литра вина необходимо потратить более 3 800 литров воды. На один стакан апельсинового сока нужно истратить более 200 литров воды. Для производства 1 кг говядины требуется более 14 000 литров воды. «Водная стоимость» 1 кг свинины – около 4 300 литров, а 1 кг курятины обойдется в 3 500 литров.Чтобы произвести 1 кг пшеницы, требуется потратить около 1 000 литров воды, а в целом на производство мировых запасов пшеницы расходуется около 12% всей воды, используемой в сельском хозяйстве стран-зернопроизводителей.Конечно, каждый рядовой потребитель может уменьшить свой персональный «водный след», снизив количество покупок продуктов и ТНП до необходимого минимума. Либо такое снижение обеспечит нам время. Уже сейчас многие государства предпочитают импортировать требующие значительного количества воды продукты производства. А это приводит к усилению прессинга на воду в странах-производителях, где подчас и без того есть сложности с устойчивым управлением водными ресурсами и водосберегающей технологией.Время же скорректирует объе­мы пресной воды, расходуемой отраслями промышленности. Время и биржа. Водная биржа. Которая в перспективе, но в которой, вероятно, как в капле, заключено благополучие всего водного мира.