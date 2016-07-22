– Алтай Сейдирович, успех в любом масштабе – человека ли, коллектива или региона – в немалой степени зависит от социального настроя. Как наши земляки оценивают социально-политическую обстановку в области?

– Не зря в народе говорят: где лад, там и клад. Социальный опрос показал, что жители нашего региона настроены позитивно и положительно отзываются о дейст­виях государственных органов, поддержке предпринимательства, работе АНК, направленной на укрепление стабильности и согласия. Исполнительной властью задачи сегодняшнего дня и на перспективу определяются через призму приоритетов, обозначенных в Плане нации «100 конкретных шагов».

Президент Нурсултан Назарбаев поставил целью соз­дание современного государства для граждан. Да, трудности, связанные с кризисными угрозами, не обошли стороной наш регион, но четкая и ясная программа, намеченная в Пяти институциональных реформах, дает уверенность в том, что они преодолимы. На настроении людей сказывается и то, что нынешний год особенный – юбилейный. 25 лет продолжается выверенное движение к устойчивому развитию. Мы живем в молодой независимой стране, устремленной в будущее. Спокойствие и созидательный настрой складываются из прос­тых слагаемых: постоянной и достойно оплачиваемой работы, мирной и спокойной жизни, уверенности в завтрашнем дне и будущем своих детей. Лидер нации заложил прочный фундамент этих основ благополучия, определил и закрепил границы свободного и миролюбивого государства. Теперь следует двигаться дальше – к амбициозной, но вполне реальной цели – вхождению Казахстана в число развитых государств мира.

– Индустриально-инновационная программа заметно изменила соотношение отрас­лей нашего региона, прежде традиционно считавшегося аграрным. Как она реализуется и какие проекты вы относите к наиболее значимым?

– Цифры и факты – самые убедительные аргументы. В рамках Карты индустриализации реализуются 42 проекта на сумму 330 миллиардов тенге с созданием 2 300 рабочих мест. Наряду с Атырауской и Мангистауской наша область вошла в нефтегазовый кластер Государственной индустриально-инновационной программы. Уральские заводы выпускают востребованную продукцию. Перечисление примеров заняло бы слишком большое количество времени. Приведу лишь несколько. Во время рабочей поездки в Приуралье Глава государства посетил трансформаторный завод. Стоимость этого проекта – более 17 миллиардов тенге. Основная часть его изделий поставляется на рынок СНГ. В нынешнем году в партнерстве с турецкими инвесторами открывается совместное предприятие по производству электротехнического оборудования. Это дополнительные рабочие места и перспектива поставлять продукцию в дальнее зарубежье.

Во время телемоста, посвященного подведению итогов индуст­риализации за первое полугодие текущего года, Президент запус­тил производство моторных топлив экологического класса К5 АО «Конденсат» мощностью 200 тысяч тонн в год. Этого количества достаточно для обеспечения Западного Казахстана качественными ГСМ, а излишки планируется экспортировать.

На текущий год запланирована сдача в эксплуатацию первой очереди газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт, что обеспечит энергонезависимость региона. Уральский завод «Зенит», построивший целую флотилию кораблей и катеров, успешно несущих службу на Каспии, провел модернизацию, рассчитанную на производство судов водоизмещением до 600 тонн. АО «Гидроприбор» выпускает малые катера и кораб­ли. В Западно-Казахстанской машиностроительной компании освоен выпуск нескольких видов нефтегазового оборудования. К примеру, ремонт газотурбинных генераторов проводится в сотрудничестве с известной компанией General Eleсtric.

– В течение последних лет природа не была благосклонна к аграриям области. Летние засухи и суховеи вполне оправдывают название зоны рискованного земледелия. В связи с этим особое значение приобретают вопросы обводнения и мелиорации. Что предпринимается в этом направлении?

– Глава государства ставит задачу рационального использования водных ресурсов и увеличения площадей орошаемых земель. На юге нашей области расположены вододефицитные районы. Поэтому мы вынуждены более 100 миллионов кубометров воды ежегодно закупать у соседей, тратя на это солидные средства. Причем тарифы на ее доставку продолжают расти. В то же время в Приуралье насчитывается 38 водохранилищ, свыше 90 магист­ральных и распределительных каналов, числятся 179 гидротехнических сооружений. Ключевое слово в данном случае – числятся. Их изношенность превышает 60%. Одной из стратегических задач является реконструкция Кирово-Чижинского канала для переброски от 30 до 50 миллионов кубических метров воды из Урало-Кушумской системы на юг области, что позволит экономить до полумиллиарда тенге ежегодно. Этот проект реализуется в несколько этапов. Первый протяженностью 55 километров планируем завершить к осени нынешнего года. С окончанием работ на Кирово-Чижинском канале появится возможность обводнить 130 тысяч гектаров земель, восстановить тысячи гектаров лиманного орошения. Эту работу проводим совместно с отраслевыми министерствами. В случае положительного решения поставленных задач получим большой импульс для развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса региона.

В минувшем году проведен капитальный ремонт плотины водохранилища на реке Барбастау в Теректинском районе, в работе проект реконструкции гидросооружения Шолак-Анкатинского водохранилища и водозабора Урало-Шалкарского канала, что позволит подавать воду на поля, отведенные под овощные, кормовые и бахчевые культуры, и обеспечить создание «зеленого пояса» вокруг Уральска. В планах – реконструкция орошаемых земель в Акжаикском районе для обводнения более 100 тысяч гектаров посевов, пастбищ и дальнейшего развития животноводства.

– К слову, о животноводстве. Ему отдается все большее предпочтение. В том числе и наращиванию потенциала экс­портного направления.

– Президент не однажды подчеркивал необходимость развития в стране животноводческой отрасли. Государство оказывает ей поддержку, границы в рамках ЕАЭС открыты. То есть для этого созданы все условия. В том числе и в нашей области, имеющей большой опыт выращивания высокопродуктивного скота. В последние пять лет у нас наблюдается стабильный рост поголовья скота, действует 21 племенное хозяйство, 112 репродукторов, 10 откормочных комплексов и площадок. Но для дальнейшего увеличения поголовья и одновременного снижения издержек производства необходима кооперация мелких ферм. Продолжается строи­тельство птицефабрик, развиваются овцеводство и отгонное животноводство. Экспорт мяса и мясной продукции в нынешнем году превысил тысячу тонн, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В числе крупных экспортеров – фирма «Кублей», где сейчас реализуется проект по строительству современного мясокомбината. Также широко известна продукция марок «МаслоДел», «Жайык Ет». На очереди – запуск предприятия по переработке шкур и новой птицефабрики. Вместе с тем нужно вывести на проектную мощность «Батыс Марко Ламб» и «Кроун Батыс». Мы сейчас работаем над этим. Но наш регион славится не только мясной продукцией. Прочные связи с зарубежными потребителями сложились у переработчиков зерна – АО «Белес Агро» и Желаевского комбината хлебопродуктов. Естественно, развиваются услуги ветеринарии, селекции, строятся овощехранилища, теплицы, холодильники. В соответствии с происходящими переменами проводится подготовка кадров для агропромышленного комплекса.

– Занятость, развитие малого и среднего бизнеса, микрокредитование – это понятия одного порядка.

– Предпринимательство постоянно находится в зоне особого внимания госструктур. Между фондом развития предпринимательства «Даму» и областным акиматом подписан меморандум, согласно которому выделяется 1 миллиард тенге для финансирования малого и среднего бизнеса. Целевое назначение льготных кредитов, которые выдаются под 8,5% годовых, – модернизация производства и пополнение оборотных средств. Ими могут воспользоваться предприниматели, работающие в приоритетных сферах экономики, и те, кто только решился открыть собственное дело. Они также могут рассчитывать на программу гарантирования «Даму» при недостатке залогового имущества. Такая совместная поддержка МСБ сейчас просто необходима. Она станет хорошим подспорьем, поможет сохранить имеющиеся и открыть новые рабочие места. В период кризисных трудностей финансирование государственных программ поддержки предпринимательства является актуальной проблемой. Объединение усилий станет ее оптимальным решением.

Поскольку в регионе значительное внимание уделяется аграрному бизнесу, большую часть выделенных средств планируется направить на его развитие. Одновременно устраняются админист­ративные барьеры. Большую и действенную помощь оказывает бизнес-сообществу Палата предпринимателей. Оправдывают на­дежды государственные программы «ДКБ-2020» и «ДКЗ-2020». С начала реализации программы «Дорожная карта бизнеса» в области создано свыше 3,5 тысячи рабочих мест. В рамках второго направления программы выдано более 3 тысяч микрокредитов на общую сумму 5,9 миллиарда тенге. В середине июля состоялся инновационный форум Akzhaik invest, на котором речь шла о развитии долгосрочных партнерских отношений между местными, казахстанскими и международными компаниями. На сентябрь запланирован международный форум WestKazInvest. О готовности приехать на него уже заявили более тысячи участников.

– Процессу межрегионального сотрудничества сейчас придается особая значимость. С кем будем дружить регионами?

– Эта задача также поставлена Президентом страны. И очень своевременно. В текущем году Западно-Казахстанская область в рамках межрегионального сотрудничества подписала меморандумы с акиматами Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей. Делегация Приуралья побывала также в Алматы. Двусторонние связи становятся более тесными в машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, укрепляются контакты в транспортно-логистической и социальной сферах. Новые возможности выявляются во время личных контактов.

За примерами далеко ходить не нужно. Во время нашей поездки в Атыраускую область специалисты завода «Зенит» увидели, как из-за пределов страны доставляются резервуары для нужд ТШО. Они вполне могли бы изготавливать такие же, но из-за сокращения транспортных расходов по более низкой цене. На совместном совещании выяснилось, что несколькими видами плавсредств может обеспечивать Атыраускую область наш «Гидроприбор». В Актау представители «Мангис­таумунайгаза» договорились с компаниями «Кублей» и «Батыс Марка Ламб» о поставках мяса и мясопродуктов.

Поэтому Президент абсолютно прав – надо чаще встречаться и договариваться о межрегиональной кооперации. По такому же принципу сотрудничаем с приграничными губерниями России. Достигнуты важные соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и представительством ПРООН в Казахстане. Нам нужно активизировать работу по привлечению в регион инвесторов, рационально использовать потенциальные инвестиционные возможности области.

– Строительная отрасль всегда была надежным барометром экономики. Но и в кризисный период темпы строительства не снижаются.

– Одной из самых болевых точек в Приуралье остается проб­лема дорог. Но и здесь наблюдается положительная динамика. Во время рабочей поездки по нашей области Нурсултан Назарбаев дал поручение выделить на исправление ситуации 20 миллиардов тенге. 13 из них уже получены. Сейчас по программе «Нұрлы жол» ведется строительство дороги Уральск – Каменка – граница Российской Федерации протяженностью 32 километра. С его завершением мы получаем транспортный коридор, соединяю­щий с Саратовской областью, которая является экономическим гигантом, и далее – выход в европейские страны. Поэтапное строительство ведется еще по трем направлениям. В нынешнем году намечено отремонтировать 255 километров дорог и соединить Уральск трассами с твердым покрытием еще с тремя районными центрами. Солидный объем работ ведется на дорогах областного и районного значения. Немаловажно, что параллельно развивается и придорожный сервис.

Что касается доступного жилья, то в Уральске в текущем году планируется заселить 14 многоэтажных домов общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Радостные новоселья состоялись накануне Дня столицы, когда был сдан в эксплуатацию первый дом. В прошлом году начали действовать два домостроительных комбината мощностью более 70 тысяч квадратных метров жилья. С их помощью на основе государственно-частного партнерства успешно решаются проблемы ликвидации аварийного жилья.

– Уральск называют западными воротами Казахстана. Что делается для того, чтобы наш город соответствовал этому имиджу?

– Утвержден генеральный план его развития, в основу которого положены две задачи: сохранение исторической части одного из самых древних городов Казахстана и строительство современного «умного» и благоустроенного областного центра. В ближайшие 3–4 года намечено реконструировать свыше 100 километров дорог, отремонтировать путепроводы, проложить тротуары и благоустроить дворы. Уральск должен стать безопасным городом, для чего уже установлены камеры наблюдения, количество которых продолжает расти. Светильники заменяются на энергосберегающие, оборудуются скверы и парки. В текущем году завершается строительство новой городской площади, которая будет открыта в честь 25-летия Независимости. Преобразования касаются медицинского обслуживания, работы служб ЖКХ, внедряются энергосберегающие технологии с использованием современных систем учета. Особое внимание обращается на обеспечение условий для людей с ограниченными возможностями. Чистый, красивый и зеленый, с зонами отдыха, интереснейшей историей Уральск должен стать более привлекательным для туристов и комфортным для жителей.

– Для принятия верных управленческих решений нужно правильно определять приоритеты. Что вы считаете для себя лично и исполнительной власти самым главным?

– Если говорить о социально-экономическом развитии, то все направления важны. Мы работаем ради благополучия людей. Но особенно хотелось бы выделить объединительную работу. Успех любого дела обеспечен, если в нем заинтересовано все население. Перед казахстанцами поставлена задача – достичь более высокого качества жизни. Они связаны общим стремлением – жить в свободной и процветающей стране. Идея «Мәңгiлiк Ел» имеет поистине народные корни. Сегодня – это мироощущение, в котором соединены опыт старшего поколения с креативностью и стремлением в будущее нашей молодежи. А общие усилия всегда приносят лучший результат.