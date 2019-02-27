Благополучие – вопрос комплексный

Очередной, XVIII съезд партии «Нұр Отан», отмечающей 20-летний юбилей, как ожидается, станет знаковым событием в жизни не только партийцев, но и всего казахстанского общества. В своем недавнем заявлении Глава государства анонсировал, что на съезде предложит ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей.

Кроме того, важным пунктом повестки мероприятия будет рассмотрение и принятие новой партийной программы до 2030 года «Общество благополучия: 10 целей десятилетия», разработанной по поручению Председателя «Нұр Отан».

Накануне съезда в Астане прошла своего рода конференция из пяти тематических сессий, на которых рассмат­ривались вопросы, легшие в основу документа.

К качеству человеческого капитала

Повышение качества образования, уровня социальной защищенности граждан, поддержка молодежи – эти вопросы стали темой первой сессии.

– Ускорение исторического времени, о котором Глава государства говорил еще в 2012 году в Стратегии «Казах­стан-2050», требует от нас быстрой реакции на фактически полную смену сценария мирового развития. Четвертая промышленная революция начала перекраивать карту мира по уровню инновационного прогресса. Это вызывает усиление международной конкуренции, порождает новые очаги напряженности, и ко всему этому мы должны быть готовы. Прогресс сегодня возможен только за счет высокого качества человеческого капитала. Альтернативы нет. Поэтому все процессы так или иначе должны быть направлены на всестороннее обеспечение поступательного развития. В первую очередь это касается социального вектора, – отметил секретарь партии «Нұр Отан» Фархат Куанганов.

Депутаты Мажилиса, представители министерств информации и общественного развития, образования и науки говорили о том, что сделано и предстоит сделать в Казахстане для обеспечения качественного образования, поддержки молодежи и развития ее потенциала, и какую роль здесь может сыграть партия «Нұр Отан».

Депутат Мажилиса Парламента Джамиля Нурманбетова обратила внимание, что, несмотря на большую работу в сфере образования, остаются нерешенными многие важные вопросы. Например, еще не достигнут 100-процентный охват детей дошкольным образованием. Есть сложности с обеспечением доступа к образованию ребят с ограниченными возможностями.

Депутат рассказала, что в нынешнем году планируется инициировать внесение изменений в законодательные акты по вопросам инклюзивного образования, что поможет в реализации задач в этом направлении.

Отдельный сложный вопрос, актуальный для всех уровней образования, – система подготовки кадров.

– Нужны принципиально новые подходы для гарантии качества педагогического образования, – подчеркнула депутат. – Надо признать как аксиому, что качество образования не может быть выше качества работающих в этой сфере учителей. Отбор в педагогические вузы должен быть изменен. Нуждается в совершенствовании система повышения квалификации и карьерного роста учителей. Надо добиваться реального и существенного повышения оплаты труда педагогов. Мы должны сделать Закон «О статусе педагога» качественным и эффективным.

Также поднимался вопрос о равном доступе к качественному образованию для всех казахстанцев – независимо от их места проживания, социального статуса, физических возможностей. Как отмечалось, большую роль здесь могут сыграть цифровизация, внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий.

Нынешний год по инициативе Президента посвящен молодежи, и вопросы ее поддержки – в числе долгосрочных приоритетов работы как государства в целом, так и партии в частности.

Депутат Мажилиса Бахтияр Макен, в частности, поднял вопросы обеспечения жильем и трудоустройства молодых казахстанцев. Он отметил, что на сегодня квартирный вопрос актуален для 62% молодежи.

Он также предложил дать возможность выпускникам учреждений ТиПО участвовать в программе «Молодежная практика», рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки для работающей молодежи, выработать механизмы определения востребованности специалистов отраслей экономики и соцсферы на селе при реализации программы «Жас маман».

Заместитель председателя Республиканского совета по защите прав детей при партии «Нұр Отан» Динара Закиева рассказала о работе этой недавно созданной структуры, подчерк­нув, что заботу о семьях и детях необходимо вывести на самый высокий уровень. Это одно из условий вхождения Казахстана в тридцатку развитых стран мира.

Подводя итоги встречи, Фархат Куанганов подчеркнул, что самые актуальные вопросы социального развития нашли отражение в проекте новой программы партии «Нұр Отан».

– На основе анализа лучших моделей социального благосос­тояния, казахстанских реалий и стратегических направлений «Нұр Отан» в проекте программы выдвигает собственное всестороннее видение построения благополучного общества. 10 целей партии отличаются конкретикой и очень четкой нацеленностью на результат, они лягут в основу множества документов развития, – подчеркнул секретарь партии.

Сильная нация здоровых людей

Темой второй панельной сессии стало формирование сильной нации здоровых людей.

Открывая сессию, депутат Мажилиса Парламента Зауреш Аманжолова подчеркнула, что все направления государственной политики должны быть ориентированы на нужды и потребнос­ти граждан, о чем неоднократно говорил Глава государства.

– За 12 месяцев 2018 года в партию поступило около 4 тысяч обращений по вопросам здравоохранения. Наиболее актуальные темы, волнующие граждан, – качество, доступность и порядок получения медицинских услуг, квот на лечение, направлений в специализированные клиники, на оздоровительные курорты, обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, – рассказала депутат.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что обеспечение качества медицинских услуг – важнейший фактор социального самочувствия населения. Поэтому министерство станет тщательнее проверять медучреждения.

– Большую работу нужно провести по стандартизации, все санитарные правила и нормы должны быть пересмотрены в соответствии с современными научными достижениями, – добавил министр. – Во многих областях уровень износа объектов здравоохранения крайне высокий. В частности, в Алматинской области свыше 60 объектов требуют капитального ремонта, деньги в должном объеме не выделялись. К сожалению, в сфере здравоохранения мы вынуждены отказывать в проверках, поскольку из-за несоблюдения правил могут закрыть единственную больницу в районе. Но если в этой больнице антисанитария и ужасающие условия? Если она опасна для людей? В этом направлении работа будет усилена.

Елжан Биртанов остановился еще на одной важной проблеме – онкологических заболеваниях.

– Онкологию на 50% можно предотвратить. Например, это касается рака шейки матки у женщин. В большинстве стран мира ввели вакцинацию детей от вируса папилломы человека. Мы хотели внедрить этот метод, но общественность плохо воспринимает вакцинацию, людей специально вводят в заблуждение, а в результате женщины умирают от рака, – отметил министр.

В рамках предстоящей работы этот вопрос будет открыт вновь, поэтому глава Минздрава попросил поддержки Парламента и партии «Нұр Отан» в обсуждении темы важности вакцинации с населением. Призыв одобрен.

Как подчеркнул депутат Мажилиса Парламента Иван Клименко, «Нұр Отан» – партия конкретных дел.

– Наши цели амбициозны и направлены на улучшение благополучия Казахстана, но без активной позиции, проактивного подхода ничего не получится. Государство дает нам только возможности, а ответственность за себя и за судьбу страны должны взять мы, – заключил Иван Клименко.

Также на встрече председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя представил доклад о развитии кардиохирургии в Казахстане. Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев рассказал о развитии массового спорта и физической культуры.

Госслужба нового формата

Формирование государственного аппарата нового формата и автоматизация госуслуг в свете реализации поручений Главы государства – тема еще одного обсуждения, организованного накануне съезда партии «Нұр Отан». Участие в нем приняли депутаты Парламента, руководители гос­органов, представители Академии госуправления при Президенте РК, делегаты из областей.

Как отметила депутат Мажилиса Майра Айсина, в своем Послании народу Президент подчерк­нул необходимость повышения эффективности работы государственных органов и продолжения борьбы с коррупцией.

– Государственные органы должны быть максимально открытыми для людей, – подчерк­нула она. – Задача партии в этом контексте – способствовать формированию эффективного госуправления. Также партия будет усиливать общественный конт­роль за деятельностью гос­органов в рамках общественных советов, продолжать активно участвовать в процессах цифровизации, работать над укреп­лением имиджа госслужбы и искоренением коррупции.

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов уточнил, что, по данным ОЭСР, госслужба Казахстана оценивается как профессиональная и стратегическая. Также характеризуется как гендерно-сбалансированная (доля женщин – 55%, на руководящих должнос­тях – 29%), стабильная (отток кад­ров составляет не более 6%) и относительно молодая (доля молодежи – 26%). Следующая цель, по словам Олжаса Бектенова, – инновационная госслужба.

– С прошлого года идет «пилотирование» новой системы оплаты труда по факторно-балльной шкале, – рассказал он. – По предварительным результатам проекта, зарплата сотрудников повышена более чем в два раза за счет ряда факторов, в том числе оптимизации внутренних бизнес-процессов и излишних управленческих должностей.

Благодаря пилотному проекту усилена мотивация для сотрудников указанных госорганов, повышен престиж госслужбы и обеспечена высокая конкуренция. При этом, как подчеркнул спикер, в последние два года отмечен тренд снижения числа выявляемых коррупционных правонарушений – в 2018 году их было на 23% меньше, чем в 2016-м.

– Мы это связываем с массированной антикоррупционной пропагандой и определенным изменением общественного сознания, выработкой антикоррупционного иммунитета, – добавил он.

Кроме того, на панельной сессии был обсужден вопрос качес­тва оказания государственных услуг в Казахстане.

– В абсолютных цифрах в год оказывается порядка 140–150 миллионов государственных услуг, и 69%, это порядка 100 миллионов, онлайн. Президентом поставлена задача до конца 2020 года довести долю электронных услуг до 90%. 10% оказывать по принципу «одного окна», тогда мы сможем говорить об искоренении бытовой коррупции в сфере госуслуг, – сказал заместитель председателя АДГСПК.

Выгоды – каждому гражданину

Ход реализации поручений Главы государства о повышении доходов населения и улучшении качества жизни, формирование новой модели экономического роста обсуждались на еще одной панельной сессии.

Депутат Мажилиса Мейрам Пшембаев напомнил, что мероприятие проводится в юбилейный, 20-летний год «Нұр Отан».

– За 20 лет под руководством своего Лидера партия сформировалась как ведущая политическая сила государства. Более 230 общественных приемных обеспечивают постоянную обратную связь с населением и помогают решать проблемы граждан, – сказал Мейрам Пшембаев.

По поручению Главы государства разработан проект программы партии до 2030 года, в соответствии с которым «Нұр Отан» будет продвигать идею по переходу к проактивной социальной политике, принимать меры по сохранению макроэкономичес­кой стабильности, проведению технологической модернизации и цифровизации национальной экономики. По словам модератора, документ прошел широкое обсуждение с партийцами и экс­пертным сообществом.

– Основной целью программы является обновление системы социального обеспечения и повышение качества жизни. Все направления государственной политики должны быть ориентированы на нужды и потребности граждан, о чем неоднократно говорил Глава государства, – подчеркнул Мейрам Пшембаев.

Депутат Мажилиса Альберт Рау отметил, что все 20 лет «Нұр Отан» под руководством своего Лидера всегда исполнял то, что обещал. Он также выразил уверенность, что новая, рассчитанная на 10 лет программа, будет успешно воплощена в жизнь.

– Иногда нас осуждают за формулу «сначала экономика, потом политика». Но когда есть экономическое развитие, легче решать и социальные проблемы. Наша цель сегодня – системная модернизация страны для повышения качества жизни казахстанцев, – отметил Альберт Рау.

По словам мажилисмена, Елбасы всегда повышал планку перед страной, чтобы мы могли мобилизоваться ради высоких целей. Сейчас идет масштабная индустриализация, альтернативы которой нет, считает Альберт Рау. Необходимы диверсификация экономики, развитие экономики простых вещей, увеличение несырьевого экспорта.

О повышении доступности кредитования для бизнеса рассказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Эльдар Жумагазиев, о переходе на глубокую переработку в базовых отраслях экономики – первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов. По его словам, первые объекты Астаны планируется подключить к строящемуся газопроводу «Сарыарка» уже в следующем году.

Делегаты из областей выступили со своими предложениями. Так, заместитель акима Атырауской области Айбек Крамбаев, поведав об экономических успехах регио­на, высказался за то, чтобы 1% корпоративного налога, переводимого вместе с НДС в республиканскую собственность, можно было бы возвращать местным исполнительным органам, что позволит улучшить благосостоя­ние регионов и создавать новые рабочие места. На что вице-министр финансов Руслан Енсебаев сообщил: разработаны соответствующие проекты поправок.

Также участники встречи поднимали вопросы повышения местного содержания в кадрах, производительности труда, поддержки малого и среднего бизнеса.

Созидательные ценности

Еще одна панельная сессия была посвящена темам формирования гармоничного общества ответственных граждан, межэтнического и межконфессионального диалога в казахстанском обществе.

– С 2017 года в стране задан курс на социальную модернизацию, ядром которой выступили программа «Рухани жаңғыру» и фундаментальный труд Президента «Семь граней Великой степи», – подчеркнула вице-министр культуры и спорта Актоты Райымкулова. – В центре особого внимания – формирование созидательных духовных и ценностных ориентиров, преемственность поколений в сохранении нравственных основ общественного сознания.

Как отметила вице-министр, в рамках масштабного проекта «Сакральная география» проведена колоссальная работа по систематизации историко-культурного фонда и сакрализации знаковых памятников истории и культуры. Еще один ключевой проект модернизации – «Поэтапный переход казахского алфавита на латинскую графику», реализация которого успешно продолжается.

Ценным начинанием, направленным на единение граждан вокруг идей и инициатив Главы государства, назвал директор общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы новый образовательный проект «Открытый университет», реализованный в рамках «Рухани жаңғыру».

– Сила нашего государства зак­лючена в его духовной мощи, единстве полиэтноконфессионального народа, – обратился к участникам сессии и. о. вице-министра информации и общественного развития Берик Арын. – Различия в этносе, религии и культуре в большей степени обогащают нашу действительность, а Конституция Казахстана закрепляет принципы равенства и запрещает дискриминацию в любой ее форме. Созданная политической волей Главы государства модель интеграции этносов в единый народ способствовала объединению гражданского общества по принципу «одна страна – одна судьба».

Директор Академии политического менеджмента при «Нұр Отан» Жанар Буканова отметила, что сегодня партия выступает связующим звеном между обществом и государством, и это одна из главных ее функций. На сохранение долгосрочного политического лидерства нацелена комплексная модернизации внутрипартийной работы, которая обеспечит высокое качество деятельности, в том числе по решению проблем отдельных граждан.

…Участие в пяти тематических панельных сессиях приняли около 800 человек, в том числе делегаты со всего Казахстана, что обеспечило дискуссии рес­публиканский масштаб.