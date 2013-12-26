Благоприятное... снижение

По сути, любой желающий может рассчитывать на содействие властных органов при организации собственного дела. Для тех, кто нуждается в со­циальной поддержке, действует ряд программ. Так, на реализацию «Дорожной карты занятости-2020» в 2013 году выделено 4,2 млрд. тенге. Программой охвачено более 3,8 тыс. человек, 340 приступят к профессиональному обучению.

Нашли свои социальные рабочие места 947 человек, 1 029 направлены по молодежной практике. Дополнительно свыше 1 100 новых рабочих мест удалось создать за счет ремонта объектов социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

В нынешнем году благодаря системной работе Северо-Казахстанская область примет участие в реализации пилотного проекта, в соответствии с которым в 7 районах области начато строительство 60 домов на 82 квартиры.

За последние три года работой обеспечены 126,7 тыс. человек, из них свыше 26 тыс. – в нынешнем году. Уровень безработицы снизился с 5,8 до 5%.

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область