Для новоиспеченного постреволюционного советского государства 1921 год, как известно, стал особенно провальным в обеспечении продовольствием населения. Страна, ослабленная гражданской войной, во многих регионах столкнулась с сильной засухой, которая выжгла хлебные поля и сенокосы. Богатый рыбными запасами Арал тогда давал одну из немногих возможностей снизить катастрофические последствия грядущего голода миллионов людей. И рыбаки Приаралья не подвели: в 1921-м значительно, в 2,5 раза, нарастили добычу морских обитателей.

Однако этот исторический факт о спасавших жизни тысяч голодающих тружениках кызылординских приморских поселков долгое время оставался в забвении. Вероятно, по идеологическим причинам.

По оценкам экспертов, в губерниях европейской части России в период голода 1921–1923 годов погибла пятая часть населения. Помимо засухи его спровоцировали и просчеты управленцев-революционеров, устроивших разорительные для крестьянства продразверстки, которые тоже существенно сократили посевные площади и поголовье скота. Это темное пятно в истории становления СССР бросало тень и на непререкаемый авторитет партии большевиков и самого вождя мирового пролетариата…

Лишь спустя почти 40 лет о трудовом подвиге аральских рыбаков узнала вся страна. В январе 1960 года один из сотрудников кызылординского областного архива, работая с документами, случайно обнаружил теле­грамму от 25 декабря 1921 года председателя аральского Совета депутатов Толегена Медетбаева, адресованную лично «Председателю Совнаркома РСФСР товарищу В. И. Ленину»: «Дорогой Владимир Ильич Ленин! Рыбаками Аральского бассейна отгружено 14 вагонов рыбы-сырца. Особый вклад внесли Бугуньские рыбаки». Спустя месяц в газете «Известия» была опубликована статья «Самая дорогая добыча», в которой впервые широкой пуб­лике рассказали о письме вождя и самоотверженном труде и милосердии аральских рыбаков.

Знаменитое письмо Владимира Ленина от 7 октября 1921 года, адресованное аральским рыбакам (В. И. Ленин, ПСС, т. 53, стр. 246), действительно дает представление о масштабах приближающейся трагедии.

«Дорогие товарищи! До вас, конечно, дошла уже весть об огромной беде, о небывалом голоде, постигшем все Поволжье и часть Приуралья. Начиная от Астраханской губернии и кончая Татарской республикой и Пермской губернией всюду засуха выжгла почти окончательно и хлеб, и траву. Миллионы людей трудовых крестьян и рабочих, миллионы скота готовы погибнуть и гибнут уже. Русских и мусульман, оседлых и кочевых всех одинаково ждет лютая смерть, если не придут на помощь свои товарищи рабочие, трудовые крестьяне, пастухи и рыбаки из более благополучных местностей...

…Вся надежда казанских, уфимских, самарских и астраханских голодающих на великую пролетарскую солидарность таких же, как они сами, трудовых людей с мозолистыми руками, собственным горбом добывающих свое пропитание, ни из кого не сосущих крови.

У вас на Аральском море неплохой улов рыбы, и вы проживете без большой нужды. Уделите же часть вашей рыбной добычи для пухнущих с голоду стариков и старух, для 8 миллионов обессиленных тружеников, которым ведь надо с голодным животом целый почти год совершать всю тяжелую работу по обработке земли, наконец, для 7 000 000 детей, которые прежде всех могут погибнуть.

Жертвуйте, дорогие товарищи, аральские ловцы и рабочие, щед­рой рукой!» – писал Владимир Ленин, отметив, что это не только дело человеческой совести, но и укрепление дела рабочей революции.

Благодаря стараниям ветерана журналистики Шакрата Дармагамбетов, который четверть века (с 1966 по 1991 год) проработал собственным корреспондентом областной газеты «Ленин жолы» (ныне «Сыр бойы») по Аральскому и Казалинскому районам, сейчас события того периода полнятся яркими подробностями. Аксакалу, написавшему свыше сотни статей и очерков о тружениках моря, откликнувшихся на призыв вождя, спустя почти полвека удалось установить и имя молодого человека, которому доверили на сходах жителей прибрежных поселков зачитывать и разъяснять обращение Владимира Ленина. Им оказался Бисенгали Утенов, юный воспитанник казалинского детского дома.

И конечно же, журналист соб­рал воспоминания очевидцев об атмосфере на этих собраниях. Очень трогательных. Например, о том, что даже у закаленных суровой работой почтенных рыбаков-аксакалов слова вождя об обреченных на лютую голодную смерть миллионах детей вызывали слезы… Уговаривать никого не пришлось, аральцы прониклись болью несчастных людей, выражали полную готовность помочь голодающим россиянам, доказав впоследствии свои обещания на деле.

В ту далекую осень 1921-го зимняя стужа рано пришла в регион. Даже в непогоду работа по добыче рыбы не останавливалась. Рыбацкие артели из приморских сел Боген, Карашалан, Каратерен, Каратуп, Узункайыр, Сарышыганак и Жаланаш трудились на совесть, не жалея себя добивались максимального улова от своих скудных снастей. А жители сел Акшатау, Райым, Аманоткель и Камыстыбас вели промысел на озерах и в русле реки Сырдарьи.

Пока мужчины добывали рыбу, женщины, старики и дети тоже не сидели без дела: шили мешки, латали прохудившиеся снасти. Практически весь улов сдавался в приемные пункты в поселках, домой рыба бралась только на пропитание семей. Затем на верблюжьих повозках свозили улов на железнодорожную станцию Камыстыбас для погрузки в вагоны, которые сразу же отправлялись в российские регионы.

В таком напряженном трудовом графике аральцы прожили два с половиной месяца. Устанавливались и рекорды добычи. Например, по многочисленным свидетельствам, особо отличились братья Сыдык и Баймаганбет Жайсанбаевы, сдавшие на приемный пункт 280 пудов рыбы – около пяти тонн.

Теперь о славном трудовом подвиге своих предков, проявивших в то непростое время лучшие человеческие качества, с гордостью рассказывают внуки и правнуки спасителей голодающих людей. Их многочисленные истории публикуются в местных газетах к 100-летию легендарного события.

Немало тех самых рыбаков впоследствии добились высокого признания. Бахыту Рыскалову и Дузбаю Есбулову за выдающиеся заслуги в сельском хозяйстве было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Кстати, знаменитая телеграмма Толегена Медетбаева дошла до адресата. В знак благодарности аральским рыбакам Владимир Ленин распорядился отправить в Аральск токарные и фрезерные станки для создания мастерской судоремонтного завода – один из них до сих пор сохранился. Это экспонат местного музея рыболовства.

Конечно же, это была далеко не единственная благородная миссия аральских рыбаков. Труженики моря еще в 1919 году, узнав о бедственном положении в детских домах Москвы, снарядили в столицу России два вагона рыбы. Но тогда, по некоторым сведениям, благотворительный груз не добрался до адресата. Возможно, был перехвачен час­тями атамана Дутова.