Благородная миссия «Шапагата» Свежий выпуск 830 Юрий ЛИ, Кызылординская область

В поселке Айтеке-би Казалинского района торжественно отметили 20-летие деятельности реабилитационного центра для детей-инвалидов «Шапагат». К знаменательной дате коллектив добился большого признания земляков своим неутомимым стремлением улучшить жизнь юных кызылординцев, страдающих тяжелыми недугами, в том числе ДЦП, эпилепсией, нарушениями функций зрения, речи, слуха и другими патологиями.

Центр «Шапагат» открыт в 1995 году при поддержке ПРООН, усилиями местных сердобольных волонтеров, взваливших на себя нелегкую миссию помогать больным детям и их мамам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В те непрос­тые годы экономического кризиса, который остро проявился в охваченном экологическими проблемами Казалинском районе, рождение ребенка-инвалида было тяжелейшим испытанием для родителей, особенно проживающих в отдаленных селах. При всем своем горячем желании они мало чем могли помочь своим детям, да и у нашего молодого государства возможности позаботиться о них были тогда крайне ограничены.

Чтобы не упускать время, которое для таких детей имеет особую ценность, энтузиасты-общественники взвалили на себя поиск решения проблемы. Разработав соответствующий проект, они вышли на международную организацию и при поддержке местных властей, предоставивших помещение, открыли детский реабилитационный центр. А вскоре к благому начинанию присоединилась и ведущая нефтедобывающая компания региона – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», которая включила «Шапагат» в свою социальную программу и уже на протяжении 18 лет является его главным спонсором, выделяя средства на содержание и улучшение работы.

Спустя два десятилетия коллектив центра может гордиться своей работой. В нем прошли реабилитацию уже более 400 детей с ограниченными возможностями по индивидуально разработанной для каждого программе, которая предусматривает медико-психологическую и педагогическую помощь. Попав к высококвалифицированным специалистам в раннем возрасте, подопечные центра быстро добиваются позитивных сдвигов в обретении различных навыков и способностей, в обучении самообслуживанию в быту. Может гордиться коллектив и 60 воспитанниками, которые их стараниями были подготовлены и вместе со сверстниками продолжили обучение в специализированных и обычных общеобразовательных школах. Немало среди них и тех, кто впоследствии поступил в профессиональные учебные заведения и вузы, создал свою семью и живет полноценной жизнью.

Начав с менее чем десятка воспитанников, сегодня количество подопечных в «Шапагате» довели до 44. В зависимости от диагноза сформированы целевые группы «Үміт», «Тілашар», «Балдырған» и «Балауса». Решен вопрос с необходимым оборудованием и специалистами, в том числе дефектологами, мануальными терапевтами, невропатологами и психологами. В штате и педагоги, которые занимаются с воспитанниками рукоделием, учат рисовать, петь, танцевать. И потому в праздничные дни здесь всегда весело и интересно, устраиваются концерты и теат­рализованные представления.

Способствует развитию центра и активное участие коллектива в конкурсах социально значимых проектов, которых в «Шапагате» реализовано уже почти три десятка. А в 2012 году проект обслуживания детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы и неврологическими отклонениями реабилитационного центра стал победителем и республиканского конкурса, проводимого среди НПО страны тогда еще Министерством труда и социальной защиты.

И конечно же, славный юбилей «Шапагата», ставший свое­образным подведением итогов пройденного за два десятилетия пути, стал большим событием для кызылординцев. Разделить радость праздника прибыли аким Казалинского района Нажмадин Шамуратов, вице-президент АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Болат Кушербаев, председатель районного совета ветеранов Оразгали Бекбанов, коллеги из региональных НПО, выпускники центра и родители воспитанников.

– Юбилей «Шапагата» – это праздник для каждого больного ребенка, каждой матери, которая каждый день спешит в наш центр реабилитации с надеждой на исцеление. Для каждого нашего сотрудника, который чувствует свою значимость и причастность к судьбе детей-инвалидов, – отметила, открывая торжества, бессменный руководитель центра Шынар Женсикбаева, выразив огромную благодарность нефтяникам и властям за поддержку работы «Шапагата».

– Взрослые не любят, когда болеют дети, и всегда хотят видеть их радостные и счастливые лица. Пусть ребята «Шапагата» растут здоровыми и радостными, а акимат района будет оказывать им посильную поддержку, – поздравляя коллектив и воспитанников центра, пожелал Нажмадин Шамуратов.

Много теплых слов прозвучало и из уст Болата Кушербаева, отметившего преданность коллектива своей непростой и благородной работе по исцелению детей.

– Выражаю особые слова признательности коллективу, всем тем, кто каждый день спешит сюда, дарит детям здоровье и заботу, – подчеркнул вице-президент АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

Пришла очередь и вручения подарков. Ряд отличившихся сотрудников был удостоен благодарственных писем акима области и руководителя района. По традиции главный спонсор позаботился о выпускниках центра: четырем первоклассникам были вручены комплекты школьной формы и ранцы со школьными принадлежностями. Кроме того, сотрудники нефтяной компании собрали солидную сумму на нужды центра. А завершилось торжество концертной программой, подготовленной воспитанниками «Шапагата».